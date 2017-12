GIANNA NANNINI/ Concerto a Milano: al Forum di Assago le tre anime della rocker senese (oggi, 4 dicembre 2017)

Gianna Nannini sarà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) questa sera, lunedì 4 dicembre 2017, alle 21.00. Si tratta del secondo concerto che anticipa il Fenomenale Tour.

04 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Gianna Nannini

Questa sera, lunedì 4 dicembre, Gianna Nannini salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) - già sold out - per il secondo dei quattro concerti che anticipano “Fenomenale - Il tour”. Il primo show Gianna Nannini Live si è svolto a Roma, lo scorso 2 dicembre. “Io il palco lo possiedo, ho un atteggiamento molto fisico. E il mio pubblico lo sente, lo percepisce e reagisce in maniera rock ai miei live. Chi viene a sentirmi conosce a memoria le mie canzoni e canta, ma si lascia anche andare perché di fondo la mia è musica popolare. Non capisco perché il servizio d'ordine debba reprimere la voglia di ballare. Io canto la libertà e ognuno deve essere libero. Di alzarsi o anche di stare seduto se lo vuole”, ha detto la rocker senese prima di salire sul palco del PalaLottomatica di Roma, come riporta l’Ansa. Dopo Roma e Milano, la Nannina sarà a Firenze (6 dicembre sold out e 7 dicembre), mentre “Fenomenale – Il tour”, dopo la tranche tedesca in partenza il 10 marzo da Francoforte, vedrà la rocker protagonista sui palcoscenici dei più importanti palazzetti dello sport italiani dal 29 marzo. Il tour consentirà alla cantante di tornare a Milano: il 13 aprile 2018 sarà di nuovo sul palco del Mediolanum Forum di Assago.

LA SCALETTA

La scaletta è divisa in tre parti. La prima è quella “elettro-romantica”, caratterizzata da grandi teli bianchi: “Fenomenale”, “Cinema” e “Piccoli particolari”, tutte del nuovo disco. La seconda parte è dedicata ai classici dagli anni Ottanta: “I maschi”, “Ragazzo dell'Europa”, “Fotoromanza”, “Amandoti”, “Sei nell'anima” e Meravigliosa creatura”. In questa parte i teli bianchi vengono giù e lasciano spazio a un cielo stellato che illumina il set elettro-acustico e i 16 musicisti sul palco. Il terzo set è quello rock: “Sabbie Mobili”, “Tutta mia”, “L’ultimo latin lover”, “America” e “Bello e impossibile”. Il concerto chiude con “Amore Gigante”, il brano che dà il titolo al suo ultimo disco. Non è da escludere che Gianna Nannini attuerà qualche modifica rispetto alla scaletta romana. Stasera il concerto prenderà il via alle 21.00.

