Vasco Rossi / Colpa d’Alfredo Live al Modena Park: il video in esclusiva per i fan della rockstar

Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo Live al Modena Park: l'esibizione Live del rocker di Zocca che ha segnato nuovamente un'epoca, ecco il video ufficiale per i fan.

04 dicembre 2017 Valentina Gambino

Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo

Vasco Rossi al Modena Park ha segnato un'epoca ed ha tracciato anche la storia della musica rock in Italia. Dopo la gustosissima anteprima della pellicola "Vasco Rossi Modena Park", il celebre artista ha voluto fare un nuovo regalo agli estimatori ecco perché, in esclusiva per loro ha postato il videoclip di "Colpa d'Alfredo", la storica canzone che ha dato il via allo show dei record. “Ho perso un’altra occasione buona stasera”, queste le prime parole pronunciate dal rocker di Zocca dopo essere salito sul palcoscenico del Modena Park ad infiammare ancora una volta il cuore dei fan. Con il Komandante sul palcoscenico, l'evento può iniziare e aprirsi sulle note di “Così parlò Zarathustra” di Strauss. Il video diffuso però, non inizia nello stesso modo ed anzi, all'interno di esso sono racchiusi oltre 40 anni di musica, adatta per tutte le generazioni. Dai palati sopraffini ai romanticoni e gli appassionati di rock, Vasco ha segnato intere generazioni e continua a farlo, senza mezzi termini. Ed allora dopo aver visto pochi minuti, ci rendiamo conto che Vasco è anche un po' Alfredo. Ed infatti, uno dei versi ha dato il titolo all'intero evento che ha segnato con emozioni differenti, l'animo degli estimatori della rockstar nata dalla provincia e salita alla gloria.

Colpa di Alfredo, il video del Modena Park

“Abito fuori Modena… Modena Park!”, questo verso della canzone dà il suo nome al concerto. Vasco seguito da oltre 230mila persone, ha regalato al suo pubblico una notte da capogiro, segnando un altro importantissimo tassello della sua strepitosa carriera musicale. Il rocker di seguito, ha chiuso l'evento con una promessa: “Alla prossima!” ha urlato dal palcoscenico. E se pensavate che visto l'animo da artista, avrebbe dimenticato la sua promessa, vi sbagliavate di grosso! Ecco perché, dal 2018 Vasco sarà nuovamente in tour con "VascoNonStop Live Tour 2018", il nuovo evento segnerà un'altra epoca, come se Blasco rinascesse ancora una volta. Le immagini si alternano, con l'arrivo di Rossi sul palco e l'adrenalina che sale, oltre il cielo mentre cala la sera. Il pubblico canta con Vasco e il video mostra anche l'attesa dei fan prima del concerto per poi descriverne il trasporto durante la sua performance. E se le parole non vi dovessero bastare (e so che non vi basteranno), gustatevi il video in prima persona, magari a tutto volume.

