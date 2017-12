Justin Bieber/ Selena Gomez parla della loro relazione: "Prima avrei potuto forzare qualcosa ma non ora"

Selena Gomez, eletta donna dell'anno dalla rivista Billboard, parla dell'amore e delle novità nella sua vita, confermando di non volere ripetere le forzature di un tempo.

05 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Selena Gomez è la donna dell'anno secondo il magazine americano Billboard. Un riconoscimento giunto al termine di un anno difficile per la stella Disney, che la scorsa estate ha dovuto sottoporsi ad un trapianto di rene per risolvere i problemi legati alla lupus, la malattia auto-immune di cui soffre da tempo. E proprio questa complicata operazione e la preoccupazione per le sue sorti ha segnato l'inizio dell'avvicinamento a Justin Bieber, che Selena continua a frequentare anche se senza eccessive forzature. È lei stessa a parlarne, anche se evitando di fare chiare allusioni alla persona da lei chiamata in causa, nel corso di una recente intervista rilasciata al tabloid: "Ho 25 anni. Non 18, non 19, non 20. Voglio avere tanta cura delle persone che hanno avuto un vero impatto sulla mia vita. Prima magari avrei potuto forzare qualcosa di non giusto, ma non ora. E questo non significa che l’affetto che provi per qualcuno possa andare via".

Selena Gomez e Justin Bieber: un amore senza forzature

Selena Gomez vuole andarci piano, proprio come alcuni fonti vicine a Justin Bieber hanno più volte dichiarato nelle ultime settimane. La coppia deve evitare di ripetere gli errori del passato e il cantante deve dimostrare alla famiglia della sua fidanzata di essere diverso e più maturo del ragazzino combina guai di un tempo. Per questo motivo, entrambi hanno deciso di trascorrere il Ringraziamento con i rispettivi genitori, evitando quella forzatura che sicuramente non sarebbe risultata gradita. Per quanto riguarda, invece la sua relazione con il rapper The Weeknd, Selena si è detta felice per essere rimasta una sua cara amica anche dopo la rottura avvenuta qualche settimana fa: "Una cosa di cui sono davvero orgogliosa è che ci sia una vera amicizia tra me e lui. Non mi era mai capitato prima nella mia vita, ci siamo lasciati da migliori amici". Una frase che forse non viene condivisa dal rapper che ha deciso di cancellare tutte le recenti foto presenti nei suoi profili e nelle quali appare con la Gomez.

