FIORELLA MANNOIA/ Concerto a Napoli: al teatro Augusteo arriva “Combattente il tour”. Info e scaletta

06 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Fiorella Mannoia in tour (Facebook)

Questa sera, mercoledì 6 dicembre, Fiorella Manoia sarà sul palco del teatro Augusteo di Napoli per una nuova tappa del suo “Combattente il tour”. Il 2017 è stato un anno straordinario per la cantante: il successo dell’album “Combattente”, il secondo posto al Festival di Sanremo con “Che sia benedetta”, il ruolo da protagonista al cinema nel film “7 minuti” di Michele Placido ed è stato anche l’anno del debutto televisivo con il suo one woman show “Un, due, tre… Fiorella!”. Il concerto di Napoli rientra nella quarta e ultima tranche del “Combattente il tour” nei teatri d’Italia: iniziata col 1° dicembre dal Teatro Verdi di Firenze e si chiuderà il 13 gennaio nel Teatro degli Arcimboldi di Milano (concerto n° 100). Ma a febbraio ci sarà un ultimo evento speciale: il 23 febbraio infatti, per la prima volta Fiorella sarà in concerto - il live n°101 - a New York, al Town Hall di Broadway.

LA SCALETTA

In attesa di scoprire la scaletta ufficiale del concerto di questa sera a Napoli, inizio alle ore 21.00, ecco la set list annunciata all’inizio del tour. Fiorella Mannoia proporrà i seguenti brani: I miei passi, I treni a vapore, Caffè nero bollente, Nessuna conseguenza, I pensieri di Zo, Combattente, In viaggio, Dal tuo sentire al mio pensare, Le notti di maggio, Perfetti sconosciuti, Come si cambia, Occhi neri, Offeso, Oh che sarà, Il mare d’inverno, Milano, La cura, Io non ho paura, Sally, Siamo ancora qui, Le parole perdute, Che sia benedetta, Il tempo non torna più, Quello che le donne non dicono e Il cielo d’Irlanda.

