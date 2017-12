JOHN MAYER/ Ricoverato per un’appendicectomia d’emergenza. Salta il concerto a New Orleans

Il cantante John Mayer ricoverato per un’appendicectomia d’emergenza. I Dead & Company hanno dovuto posticipare il loro concerto a New Orleans.

06 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

John Mayer (Instagram)

Il cantante John Mayer è stato ricoverato e sottoposto a un’appendicectomia d'emergenza. Ad annunciarlo i Dead & Company, costretti a posticipare il concerto che avrebbero dovuto tenere a New Orleans proprio a causa dell'inatteso ricovero di Mayer: “Questa mattina presto, martedì 5 dicembre, John Mayer è stato portato in ospedale per un’appendicectomia d’emergenza rendendo necessario posticipare il concerto del 5 dicembre, a New Orleans, dei Dead & Company”, hanno scritto su Twitter. I Dead & Company sono la super band che ha unito il chitarrista ai componenti dei Grateful Dead Bob Weir, Mickey Hart e Bill Kreutzmann. Al momento non è stato detto sulle altre due date che attendono la band: il 7 dicembre a Orlando e l’8 a Sunrise, entrambe in Florida. Ma la band ha comunicato che “tutti i biglietti per lo spettacolo del 5 dicembre saranno validi per la data riprogrammata. Le informazioni sulla data riprogrammata saranno annunciate il prima possibile. Nel caso in cui i possessori di biglietti scelgano di richiedere un rimborso, sarà disponibile al punto di acquisto”.

I MESSAGGI DELLA BAND

I membri della sua band hanno subito inviato dei messaggi di pronta guarigione al loro frontman. “Auguro una pronta guarigione a John. Riprenditi presto amico”, ha twittato Bob Weir. Mickey Hart ha scritto: “Ho conosciuto John su e giù dal palco in questi ultimi anni. La musica, il cameratismo e l'energia che John porta ai Dead & Company è speciale. Ti auguro una pronta guarigione e torna in tour”. Anche Bill Kreutzmann gli ha augurato una pronta guarigione. John Mayer ha pubblicato quest’anno il suo settimo disco solista “The Search for Everything”, che il chitarrista ha pubblicato “a episodi”. Mayer, 40 anni, è famoso anche per essere uno degli scapoli d'oro della musica americana. Tra le sue ex più famose: Jennifer Aniston, Katy Perry e Taylor Swift, Jennifer Love Hewitt, Jessica Simpson e Minka Kelly.

