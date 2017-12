Johnny Halliday è morto/ Addio all’Elvis Presley francese: aveva portato il rock’n’roll a Parigi

A 74 anni di età, malato da tempo di tumore ai polmoni, è morto il leggendario cantante francese Johnny Hallyday, aveva portato il rock'n'roll in Francia

06 dicembre 2017 Paolo Vites

Johnny Hallyday negli anni 60

E' morto a 74 anni di età Johnny Hallyday, l'Elvis Presley francese che ebbe il suo maggior successo negli anni 60, ma continuò a essere considerato un simbolo della musica francese. Soffriva di tumore ai polmoni da alcuni mesi, ma nonostante le condizioni aveva annunciato di star preparando un tour per la prossima estate. Invece domenica sera è stato ricoverato per problemi respiratori ed è morto questa notte. L'annuncio è stato dato dalla sua attuale moglie Laeticia Hallyday: "Johnny Hallyday è andato via. Scrivo queste parola senza potervi credere. E tuttavia è proprio così. Il mio uomo non c’è più, ci ha lasciati questa notte così come ha vissuto lungo tutto il corso della sua vita, con coraggio e dignità". La sua ultima apparizione sul palco risale a questa estate quando si esibì con gli storici amici e cantanti Jacques Dutronc e Eddy Mitchell. Hallyday era stato sposato a lungo, dal 1965 al 1980, con la cantante francese Sylvie Vartan che lo ha ricordato affettuosamente: "Il mio cuore è spezzato, come quello di tutta la Francia. Ho perso l’amore della mia gioventù, e nulla mai potrà sostituirlo". Hallyday è stato ricordato anche dal presidente francese Macron: "Tutti noi abbiamo qualcosa di Johnny. Di lui non dimenticheremo né il nome, né la faccia, né la voce, né soprattutto le interpretazioni, che, con quel lirismo secco e sensibile, appartengono oggi in pieno alla storia della canzone francese. Ha fatto entrare una parte dell’America nel nostro Pantheon nazionale". Tra i primi colleghi a ricordarlo la cantante canadese Celine Dion: "E' davvero triste sapere che Johnny Hallyday è morto. Era un gigante dello show business, una autentica icona, ci mancherà tantissimo ma non sarà mai dimenticato".

DA ELVIS AL MOLLEGGIATO

Vero nome Jean-Philippe Smet, era nato a Parigi nel 1943. Nel corso di 55 anni di carriera ha venduto oltre cento milioni di dischi e recitato anche in alcuni film. La sua carriera comincia alla fine degli anni 50, ispirato dal suo idolo Elvis Presley, mentre il suo primo disco è dell'anno dopo. E' il primo cantante francese a portare il rock'n'roll nel suo paese e il fisico avvenente fanno il resto, rendendolo l'idolo dei teen ager. Per certi versi assimilabile a Adriano Celentano che nello stesso periodo fece lo stesso in Italia, ne incise anche una versione di 24mila baci. Politicamente conservatore, sostenne la candidatura di Sarkozy nel 2007. Dal vivo era un performer di grande forza e vitalità che ha lasciato il segno. Nel 1998, a Parigi, nel corso di tre concerti, aveva attirato oltre 200mila spettatori, Tra i suoi pezzi più noti L'invidia. Non aveva mai accettato l'idea della malattia. Spesso finiva i suoi messaggi sui social network con la frase "Fanc… il cancro". Lascia due figli.

