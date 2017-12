Justin Bieber / Nuove dichiarazioni di Selena Gomez: "Amo intensamente e questa sono io"

Selena Gomez, eletta da Billboard donna dell'anno, si è espressa sulla sua relazione con Justin Bieber, raccontando quanto sia importante per lei amare intensamente.

06 dicembre 2017

Selena Gomez e Justin Bieber non si nascondono più, anche se la tanto attesa dichiarazione ufficiale sull'inizio della loro storia ancora non arriva. La coppia si riferisce spesso al proprio partner durante interviste rilasciate a tabloid o a programmi televisivi, senza però mai fare esplicitamente il nome dell'amato/a. È questo il caso di Selena Gomez, in occasione della consegna del premio di Billboard come migliore donna dell'anno. La stellina della Disney ha parlato del modo in cui Justin Bieber l'abbia influenzata, senza però riferirsi chiaramene a lui e al loro ritrovato rapporto: "Non credo che a qualcuno interessi veramente sapere questa cosa...per me l'importante è essere in grado di vivere la vita che ho sempre voluto per me stessa...e che magari può non sembrare come gli altri si aspettano che sia ma oramai non mi interessa più. Amo intensamente e questa sono io".

Justin Bieber e Selena Gomez: tutto a gonfie vele per la coppia?

Il rapporto tra Justin Bieber e Selena Gomez prosegue per il meglio, anche se i due artisti continuano ad andarci piano per evitare di ripetere gli errori del passato. La coppia qualche giorno fa è stata immortalata nell'hotel di Los Angeles nel quale si tengono le funzioni della Hillsong Church (congregazione di cui anche Selena fa parte) a conferma di come ogni occasione venga da loro condivisa. Per il cantante canadese è arrivato anche il momento di rivolgere l'attenzione alla famiglia, ed in particolare al padre con il quale è molto legato nonostante la distanza che li separa. Su Instagram, in una foto insieme a lui, ha infatti dichiarato: "mo il fatto che non finisco mai di conoscere mio padre, amo lavorare per superare le cose difficili per poi arrivare a quelle belle...vale la pena lottare per un rapporto, soprattutto nel caso della famiglia!!! Ti vorrò sempre bene papà!".

