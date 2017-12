Sylvie Vartan/ Chi è la prima moglie di Johnny Hallyday: regina dello yèyè negli anni '60

Sylvie Vartan: chi è la prima moglie di Johnny Hallyday, regina dello yèyè negli anni '60. Le ultime notizie sulla cantante, prima rock girl francese, dopo la morte del suo primo amore

06 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Sylvie Vartan (Foto: da Wikipedia)

Sylvie Vartan ha il cuore spezzato: ha perso Johnny Hallyday, morto stanotte a 74 anni per un cancro al polmone. La cantante, prima moglie dell'icona della musica francese, ha commentato con dolore la notizia del decesso: “Ho perso l'amore della mia gioventù e nulla potrà mai sostituirlo”. Insieme avevano avuto un figlio, David, nato nel 1966 e anche lui cantante. Il matrimonio, celebrato un anno prima, è durato fino al 1980. In seguito, Silvye Vartan si è sposata con Tony Scotti e ha adottato una bambina bulgara. Cantante popolare anche in Italia, Silvye è stata la regina dello yéyé e la prima cantante rock francese, prima peraltro nella storia francese a cantare e ballare contemporaneamente. Negli anni Sessanta sbarcò in Italia con una cover di “Zum zum zum” di Mina, traducendo poi hit famose e partecipando a show televisivi come “Doppia coppia”, “Canzonissima” e “Punto e basta”, ma ha avuto anche uno show a lei dedicato, “Incontro con Sylvie Vartan”.

SYLVIE VARTAN, IL TERRIBILE INCIDENTE DEL 1968

Quando arrivò al culmine del suo successo, l'attività artistica di Sylvie Vartan subì una brusca interruzione a causa di un grave incidente stradale. Era l'11 aprile 1968 ed era in viaggio con l'amica d'infanzia Mercedes Calmel verso Parigi. Furono investite frontalmente: l'amica morì nel tragico incidente, mentre Sylvie Vartan dovette subire un intervento di chirurgia plastica facciale per le gravi ferite riportate. Il ritorno sulle scene avvenne nel 1969: proseguì dunque la sua carriera musicale orientandosi su brani vicini alla disco music. Sylvie è considerata la francese più amata dagli italiani. Negli ultimi anni è tornata nel nostro Paese, ospite di diversi programmi televisivi: nel 2008 da Raffaella Carrà per lo show Carramba che fortuna, mentre due anni dopo ha cantato alcuni dei suoi successi a Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Nel 2010 invece è stata accolta da Carlo Conti durante I migliori anni.

IL RICORDO DEGLI ANNI '60

Non aveva una voce memorabile, ma si muoveva con grazia e sincronia davanti alle telecamere. Silvye Vartan ha fatto sognare i ragazzi degli anni Sessanta ed è stata un'ispirazione per tante ragazze. Sulle ali del successo ottenuto in Francia, giunse in Italia spinta anche dal nome e dalla fama del marito Johnny Hallyday. Poi si è mossa da sola e ha ottenuto successo anche in Italia. “Era un'epoca fiammeggiante e vorticosa... Dopo non ce ne sono state di eguali. Fu l'inizio di una rivoluzione sociale e artistica, era gioiosa, forte e inaspettata, in cui non si pensava al futuro”, ha dichiarato recentemente Silvye Vartan in merito ai tempi degli yéyé. Per la cantante allora si privilegiava la musica, non le parola: contava solo il ritmo. “Il mondo era meno folle e la musica lo sentiva, l'arte si è sempre basata sul tempo, oggi la musica è l'immagine del mondo: molto più violento, scuro, scuro, meno melodico”.

