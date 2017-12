JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Vacanze separate per la coppia ma nell'aria c'è profumo di fiori d'arancio

Justin Bieber e Selena Gomez trascorrono le vacanze separate anche se la loro relazione non conosce crisi. E c'è già chi pensa che il matrimonio sia molto vicino...

07 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Tutto procede a gonfie vele tra Justin Bieber e Selena Gomez, la coppia più cool e chiacchierata del momento. Dal giorno in cui la loro relazione è venuta alla luce del sole, l'attenzione mediatica su di loro non è mai venuta meno e si continua a far un gran parlare sul loro futuro sentimentale, ipotizzando persino che il matrimonio possa essere imminente. Gli errori del passato sono per entrambi solo un lontano ricordo anche se, come più volte precisato da fonti vicine ai due cantanti, vogliono andarci piano, soprattutto nel rispetto della famiglia di Selena. Sembra infatti che i parenti non abbiano affatto gradito questa seconda possibilità, giunta dopo tante sofferenze da parte della stella della Disney. A confermare come gli Jelena desiderino prendere le cose con tranquillità sono arrivate prima le vacanze separate in occasione della festa del Ringraziamento e successivamente il breve viaggio compiuto dalla Gomez a Londra. L'attrice ha avuto modo di godersi la città inglese addobbata per le vacanze natalizie, dimostrando di avere ripreso la normalità dopo il trapianto di rene al quale ha dovuto sottoporsi in estate.

Justin Bieber resta a Los Angeles e compie un nuovo record

Mentre Selena Gomez si è recata per alcuni giorni a Londra, Justin Bieber è rimasto a Los Angeles dove è stato visto passeggiare per le vie della città e mangiare in un noto locale italiano. Ma per lui c'è spazio anche per la musica, che gli ha permesso di raggiungere un nuovo importante record. Qualche giorno fa, infatti, la sua hit 'Sorry' ha raggiunto un miliardo di streams su Spotify. È la quinta canzone nella storia a raggiungere questo traguardo, a confermare un anno davvero molto prolifico per l'artista canadese. Nonostante l'assenza di un nuovo album e la cancellazione inaspettata delle ultime date del suo tour, con tutte le ben note conseguenze del caso, l'idolo indiscusso delle teenagers è riuscito a raggiungere importanti risultati soprattutto negli Stati Uniti grazie alla versione remix di Despacito che gli ha permesso di separare qualsiasi record di permanenza nella classifica Billboard Hot 100.

© Riproduzione Riservata.