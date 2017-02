BEYONCE INCINTA / Due gemelli, doppia attesa con Jay-Z: la foto Instagram conferma le voci (Oggi, 1 febbraio 2017)

BEYONCE INCINTA DI DUE GEMELLI, DOPPIA ATTESA CON JAY-Z: DOPO LE VOCI ARRIVA L'ANNUNCIO UFFICIALE SU INSTAGRAM (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Un foto scuote il web: Beyoncè è incinta. Cresce la famiglia costruita da Beyoncé con Jay-Z: la cantante infatti aspetta una coppia di gemelli. È stata propria la compagna del rapper a dare l'annuncio: sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto nella quale è ritratta seduta sulle gambe con le mani sul "pancione". Nella didascalia Beyoncé ha poi fatto esplicito riferimento al futuro parto gemellare: «Vogliamo condividere con voi il nostro amore e la nostra felicità. Siamo stati benedetti due volte ancora. Siamo incredibilmente grati che la nostra famiglia crescerà con altre due persone» ha scritto l'artista. Beyoncé e Jay-Z sono sposati dal 2007 e sono già genitori: hanno già una figlia, Blue Ivy, di 5 anni. L'uscita allo scoperto della cantante mette fine, dunque, alle voci circolate nelle ultime settimane. Non è ancora chiaro, però, quando nasceranno i due bambini, né se la coppia conosca già il loro sesso. Clicca qui per visualizzare il post di Beyoncé su Instagram.

BEYONCE INCINTA DI DUE GEMELLI, DOPPIA ATTESA CON JAY-Z: LA RIMA "GALEOTTA" DEL MARITO AD UN CONCERTO (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - La prima uscita ufficiale di Beyoncé col "pancione" potrebbe avvenire il prossimo 12 febbraio, quando è attesa sul red carpet dei Grammys. La cantante, dunque, è tornata a vivere le emozioni che la gravidanza è in grado di trasmettere: «Essere incinta è molto simile all'essere innamorati. Sei così aperto, così felice. Non ci sono parole che possano descrivere la sensazione di un bambino che cresce dentro di te. Vorresti urlare e dirlo a tutti» aveva raccontato in passato, riferendosi alla gravidanza di Blue Ivy, la primogenita. Entusiasmo tra i fan di Beyoncé e Jay-Z, che hanno espresso la loro gioia commentando l'annuncio dell'artista. Ora cresce l'attesa per il lieto evento. Qualche giorno fa comunque Jay-Z si era lasciato scappare durante un concerto una rima che aveva fatto scatenare i giornali e siti di gossip Usa. La conferma è arrivata dalla moglie: il mistero è stato risolto e per fortuna si tratta di una bellissima notizia.

