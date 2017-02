Biglietti Vasco Rossi 2017 / Modena Park, quando i prossimi lotti? Vivaticket e le polemiche sul bagarinaggio

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, QUANDO COMPRARE I PROSSIMI LOTTI? (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Un successo senza precedenti quello di Vasco Rossi: i primi 180mila biglietti per il concerto che il cantautore rocker terrà al Modena Park il primo luglio 2017, sono finiti in circa due ore. C'è da dire che, per evitare il bagarinaggio dei vari rivenditori di biglietti, è stata messa in vendita solo una prima tranche di ticket, mentre l'altra è rimandata a data da destinarsi. Ancora non si sa quando i fan del Blasco potranno acquistare i biglietti per il concerto del 2017, ma è certo che chi lo segue da anni non vuole perdersi l'evento del secolo per i suoi 40 anni di carriera. Per non perdervi la data nella quale usciranno i nuovi biglietti per il concerto di Vasco Rossi al Modena Park, continuate a tenere d'occhio il sito ufficiale dell'evento, che potete consultare cliccando qui. Intanto c'è già chi è fortunato e ha il suo ticket, anche se qualche polemica non è tardata ad arrivare nemmeno questa volta a causa delle modalità di compravendita dei ticket.

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, LE POLEMICHE E IL BAGARINAGGIO (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Per acquistare i biglietti del concerto di Vasco Rossi al Modena Park - che si terrà il 1 luglio 2017 - i fan hanno dovuto farlo in una modalità abbastanza particolare. Non si poteva scegliere quale posto avere e quale no tramite la visione della sala al computer - come si fa solitamente - ma bisognava mettersi virtualmente in fila e andare alla cassa. Con il risultato che, complice il fatto che non tutti i biglietti erano stati messi in vendita, non tutti hanno trovato i posti desiderati, perché alcuni erano già terminati. Quindi c'è chi adesso si trova con un posto non molto vicino al palco, perché durante la prima tranche di biglietti non ha trovato di meglio, e chi arriverà dopo e avrà un posto migliore. Cosa che da molti non è stata considerata giusta. Questo sistema è stato usato per evitare il bagarinaggio online: i biglietti hanno anche il nominativo e non si può acquistarne più di due a testa. Questo però non ha impedito che andassero in vendita anche su altri siti subito dopo, con prezzi che vanno dai 90 ai 500 euro (secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica).

