ED SHEERAN TOUR 2017/ Biglietti concerto Torino: info e prezzi tra minorenni, sold out e polemiche (Oggi, 1 febbraio)

ED SHEERAN, TOUR 2017: CONCERTO DI TORINO. INFO BIGLIETTI E DETTAGLI - Due singoli, un album e un tour mondiale, i fan di Ed Sheeran non possono che essere più felici in questi giorni. Gli annunci si sono susseguiti giorno dopo giorno e anche i fan italiani sono stati accontentati con la conferma che Ed Sheeran e il suo Tour 2017 sbarcheranno anche in Italia il 17 marzo. In particolare tra le date in Regno Unito, Messico, Sud e Centro American ed Europa, ci sarà un piccolo spazio per i fan italiani che si ritroveranno tra poco più di un mese al Pala Alpitour di Torino. Sarà questo il luogo scelto per il primo di una serie di live che porteranno l'interprete in giro per il mondo fino all'inizio dell'estate, fine giugno. Il cantante britannico non è mai stato "chiuso in casa" per molto tempo visto che solo poco più di un anno fa ha portato a casa il "record" di essere stato il primo solista ad esibirsi nel prestigioso palco del Wembley Stadium per ben tre sere consecutive. I biglietti dell'artista britannico saranno disponibili in prevendita a partire da domani, giovedì 2 febbraio.

ED SHEERAN, TOUR 2017: CONCERTO DI TORINO. INFO COSTI BIGLIETTI E DETTAGLI - I biglietti del Divide Tour, questo il nome della serie di concerti che porteranno Ed Sheeran in giro per il mondo, saranno in prevendita da domani, giovedì 2 gennaio, con prezzi a partire da 46 euro. In particolare, il parterre non numerato sarà in prevendita a 57,50 euro, il primo anello numerato a 63,25 euro, il secondo a 46 euro (per il posto frontale) e 51,75 (posto laterale. E ancora, il Parterre in piedi sarà disponibile a 57,50. La prevendita prenderà il via alle ore 11.00 di giovedì 2 febbraio attraverso il circuito TicketOne e non sarà aperta ai bambini di 6 anni, che non potranno accedere alla struttura. I minori di sedici anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

