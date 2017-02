Emma Marrone / Karina Cascella la copia? Lo scatto sospetto (oggi, 1 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, KARINA CASCELLA LA COPIA? (1 FEBBRAIO 2017) - Karina Cascella copia Emma Marrone? Se lo sono chiesti in molti visto l'ultimo scatto pubblicato dall'opinionista diventata famosa con Uomini e Donne: come ha fatto notare Novella 2000, Karina ha infatti pubblicato una foto di lei alla finestra con scritto: "Aspettando una gioia alla finestra? Mi metto carina non si sa mai arriva dai". Vi ricorda qualcosa? Ovviamente si, dato che Emma Marrone qualche tempo fa ha messo una foto sui social molto simile con scritto: "Aspettando una gioia alla finestra". Solo un caso oppure Karina Cascella ha trovato simpatico lo scatto di Emma Marrone e ha deciso di riprodurlo? Intanto se la foto di Emma Marrone ha attirato molte critiche - come spesso le accade - stessa cosa non è invece accaduta per Karina, che ha fatto il pieno di like e commenti positivi. Emma Marrone comunque non potrà che essere contenta per essere stata ripresa da una persona come Karina, dato che evidentemente, se ha visto la sua foto, l'ha trovata simpatica. Clicca qui per vedere la foto di Karina Cascella.

EMMA MARRONE, LA RAGAZZA DELLA PORTA ACCANTO (1 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone ha deciso di stare un po' lontana dal mondo dello spettacolo e prendersi una pausa - interrotta da una fugace apparizione a C'è posta per te - ma continua comunque a essere molto attiva sui social network. Negli ultimi tempi la cantante salentina ha preso l'abitudine di postare molte foto di lei senza trucco, che i suoi fan più accaniti apprezzano particolarmente. Questo mostra che Emma Marrone non vuole che le persone abbiano un'immagine di lei distante dalla realtà, ossia quella di una vip che appare sempre al top e con gli outfit creati su misura per lei dagli stilisti. Più volte la cantante è stata vista in atteggiamenti normali tra la gente: tutti ricordano quando, insieme alla sua amica del cuore Elodie Di Patrizi, è andata a fare la spesa con il carrello! Un'immagine che ha fatto sorridere tutti quanti e che mostra quanto lei sia la cosa di più simile alla ragazza della porta accanto.

