ONE DIRECTION/ News: il nuovo tatuaggio di Liam Payne ricorda Cheryl, ecco perché (oggi, 1 febbraio 2017)

ONE DIRECTION NEWS: IL NUOVO TATUAGGIO DI LIAM PAYNE RICORDA CHERYL (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Come molti già sanno, Liam Payne, celebre star degli One Direction, ha sorpreso tutti a febbraio 2016 sfoggiando un nuovo tatuaggio dedicato alla sua Cheryl. Pochi giorni fa, però, così come riporta Cosmopolitan, ai fan non è sfuggito che sul braccio del cantante ha fatto la sua comparsa un nuovo tattoo, un disegno ancora una volta dedicato alla sua amata. La popstar, infatti, ha scelto di rendere omaggio a Cheryl tatuandosi sul corpo un occhio, ma non un occhio qualsiasi bensì quello che compare sulla copertina del singolo di Cheryl dal titolo “3 Woprds”. E anche se qualcuno, in un primo momento, ha pensato che si trattasse soltanto di un tatuaggio come tanti, in molti hanno notato a somiglianza fra il nuovo disegno sul braccio di Liam Payne e la cover, una corrispondenza che non poteva di certo sfuggire ai tanti fan del cantante che hanno segnalato il tutto direttamente sui social. Un follower di Liam Payne, infatti, ha di recente fatto notare attraverso un tweet che se si osserva il disegno con attenzione, c’è una forte corrispondenza fra l’angolo del sopracciglio e la luce che colpisce la pupilla. Naturalmente, questo nuovo gesto di Liam Payne, non fa che confermare il suo grande amore nel confronti di Cheryl, che come ha riportato al Mirror da una fonte vicina ai due cantanti, potrebbe molto presto trasferirsi nel Surrey proprio per vivere più vicino al suo amato.

© Riproduzione Riservata.