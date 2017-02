Patti Smith in concerto / 7 date in Italia, Torino, Roma: i biglietti su Ticketone (oggi, 1 febbraio 2017)

PATTI SMITH, CONCERTI A MAGGIO PER IL RITIRO DELLA LAUREA AD HONOREM (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Patti Smith terrà una serie di concerti a maggio in occasione del fatto che l'università di Parma le vuole dare la laurea ad honorem. Erano quattro anni che Patti Smith non tornava in Italia e adesso ha intenzione di farlo col botto: la cantante rock più famosa di tutti i tempi terrà ben sette concerti in Italia, che fanno parte del tour Patti Smith - Grateful. Il 3 maggio sarà conferita a Patti Smith la laurea magistrale ad honorem al Teatro Regio di Parma e subito il giorno dopo la rocker terrà la sua prima data del tour proprio al Teatro Regio. Il 6 maggio sarà invece al Teatro Ariston di Sanremo, il 7 maggio al Teatro Filarmonico di Verona, il 10 maggio al Ponchielli di Cremona, il 12 maggio al Manzoni di Bologna e il 13 maggio all'Auditorium Parco della Musica, per l'ultima data conclusiva del tour a Roma, nella capitale italiana. Patti Smith è accompagnata da Tony Shanahan, bassista, chitarrista e direttore musicale di fama internazionale.

PATTI SMITH, CONCERTI A MAGGIO PER IL RITIRO DELLA LAUREA AD HONOREM. LA CARRIERA (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Nata negli Stati Uniti nel 1946, Patti Smith è una delle più famose rocker a livello mondiale. Soprannominata "sacerdotessa maudit del rock", Patti Smith è stata inserita da Rolling Stones al 47esimo posto nella sezione dei 100 artisti più bravi di sempre. L'approccio alla musica Patti Smith non ce l'ha da piccolissima: inizia a muovere i primi passi a 28 anni, più che altro producendo con etichette indipendenti. Because The Night, scritta con Bruce Springsteen, tocca il punto più alto della sua carriera e proprio lì, nel 1979, decide di ritirarsi a vita privata e sposarsi. Ovviamente non rimarrà troppo fuori dalle scene: negli anni Novanta, purtroppo, varie tragedie le portano via le persone a lei più care e decide quindi di trovare conforto ancora una volta nel mondo della musica. Patti smith torna più forte di prima nel 1996 con Gone Again: nel 2007 entra nella Rock and roll hall of fame.

