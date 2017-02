BIGLIETTI CONCERTO LADY GAGA/ TicketOne, Milano 2017: prezzi e quantità (Prevendita, oggi 10 febbraio)

CONCERTO LADY GAGA, BIGLIETTI TICKETONE: PREVENDITA MILANO 2017, I PREZZI - Termina oggi la prevendita dei biglietti del concerto di Lady Gaga a Milano il prossimo 26 settembre. La prevendita è iniziata su TicketOne.it ieri giovedì 9 febbraio alle ore 9 e finirà oggi venerdì 10 febbraio alle ore 17. Mancano quindi ancora poche ore per acquistare i biglietti del concerto di Lady Gaga per chi è iscritto a My Live Nation. Tutti gli altri fans della cantante dovranno invece aspettare le ore 10 di lunedì prossimo 13 febbraio: è questo infatti il giorno e l'orario fissato per il via alla vendita dei biglietti sul sito TicketOne.it e tramite Call Center. Quella del prossimo 26 settembre è l'unica data italiana del tour mondiale 2017 di Lady Gaga. La cantautrice statunitense, il cui vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, si esibirà ad Assago, in provincia di Milano, al Mediolanum Forum. Durante la prevendita dei biglietti del concerto di Lady Gaga a Milano sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per ciascun cliente. Questi sono i prezzi e i settori dei biglietti : Anello A Numerato Prezzo € 110,00 + Prevendita € 16,50; Anello B Numerato Prezzo € 110,00 + Prevendita € 16,50; Anello C Numerato Prezzo € 80,00 + Prevendita € 12,00; Parterre in Piedi Prezzo € 60,00 + Prevendita € 9,00; Anello C Numerato VISIONE LATERALE LIMITATA Prezzo € 40,00 + Prevendita € 6,00.

CONCERTO LADY GAGA, BIGLIETTI TICKETONE: PREVENDITA MILANO 2017, ALLARME SIAE - Si tratta di "un caso di secondary ticketing annunciato" quello della vendita dei biglietti del concerto di Lady Gaga a Milano 2017. L'allarme arriva dalla Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori, che mette in guardia i fans della cantante. Gaetano Blandini, Direttore Generale, ha dichiarato infatti, prima dell'inizio della prevendita. "Abbiamo rilevato che già prima della partenza della prevendita che inizierà il 9 febbraio si sta verificando una situazione surreale. Sul proprio sito, infatti, Viagogo annuncia che si potranno già acquistare da domani (9 febbraio, ndr) a prezzo maggiorato i titoli di ingresso. Non solo: sul sito viene proposta addirittura una preregistrazione per ‘saltare la fila’ e, con un messaggio ingannevole ben evidenziato in rosso, già oggi si annunciano ’solo pochi biglietti rimasti’ ". La Siae ha rivolto quindi un appello a tutti i fans di Lady Gaga "a non acquistare biglietti a prezzi maggiorati, venduti su qualsiasi sito e su qualsiasi piattaforma perché si renderebbero complici di un illecito anche penale”. E ha invitato tutti i fans a continuare a inviare segnalazioni documentate all’indirizzo di posta elettronica nosecondaryticketing@siae.it.

