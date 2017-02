CONCERTO EDDIE VEDDER?/ Tour in Italia senza i Pearl Jam: tutti i rumors, date e città (oggi, 10 febbraio 2017)

CONCERTO EDDIE VEDDER? IL CANTANTE POTREBBE ARRIVARE IN ITALIA SENZA I PEARL JAM - Potrebbe esibirsi anche in Italia quest'estate Eddie Vedder, l'artista rock cantante del gruppo Pearl Jam. Circolano infatti indiscrezioni su un suo possibile concerto, secondo quanto rivelato da Rockol.it. Rockol potrebbe tenere infatti un concerto da solista, senza i Pearl Jam, a Firenze, Taormina o Milano, il prossimo giugno. Se fosse confermato quello di Eddie Vedder sarebbe il secondo tour in Europa dopo quello del 2012 e questa volta potrebbe essere incluso anche il nostro paese. In base alle informazioni raccolte da Rockol.it, ci sarebbe una data praticamente certa del concerto di Eddie Vedder, a Firenze il 24 giugno, e due in ballo lo stesso mese, la prima a Taormina e la seconda a Milano. Per quanto riguarda Taormina si aspetterebbe il via libera della Regione Sicilia per l'utilizzo del Teatro Antico mentre per Milano si parla degli Arcimboldi. Manca ancora l'ufficialità però e i fans potrebbero restare delusi come accaduto per i concerti italiani dei Pearl Jam fissati per il 2016 e poi cancellati poco prima dell’annuncio ufficiale.

CONCERTO EDDIE VEDDER? IL CANTANTE POTREBBE ARRIVARE IN ITALIA SENZA I PEARL JAM - Eddie Vedder è un cantautore e chitarrista statunitense, noto principalmente per essere il cantante del gruppo musicale grunge/alternative rock Pearl Jam. Suona diversi strumenti, tra i quali la chitarra, l'armonica a bocca e l'ukulele, che ha utilizzato nella registrazione dei suoi album da solista, oltre che con i Pearl Jam in alcune occasioni. Rockol.it ha annunciato un possibile concerto di Eddie Vedder come solista in Italia il prossimo giugno. I fans devono però aspettare la comunicazione ufficiale prima di essere sicuri che il cantante si esibirà nel nostro paese quest'anno. Eddi Vedder e i Pearl Jam hanno infatti alle spalle una serie di tour fissati e cancellati: le date italiane di Vedder nel 2012 erano praticamente certe ma furono annullate poco prima della comunicazione, e lo stesso successe con le date dei PJ dell’anno scorso. Di solito comunque i tour di Eddie Vedder sono annunciati con 4 mesi di anticipo quindi il cantante sarebbe ancora in tempo per decidere di esibirsi in Italia.

