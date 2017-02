Emma Marrone/ News: sui social i complimenti per il suo brano sanremese, Elodie Di Patrizi in pole position per la vittoria? (oggi, 10 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: SUL WEB I COMPLIMENTI PER IL SUO BRANO SANREMESE, ELODIE DI PATRIZI IN POLE POSITION PER LA VITTORIA? - Per Emma Marrone, il successo registrato da Elodie Di Patrizi nella prima serata del Festival di Sanremo 2017 è qualcosa per cui gioire. Lo ha rivelato in maniera piuttosto evidente la cantante negli ultimi giorni, postando un'immagine del brano di Elodie sul suo profilo social. Ma anche nelle scorse settimane l'artista salentina ha fatto sentire tutto il suo affetto alla sua migliore amica. Molti, infatti, ricorderanno che la Marrone, in seguito all'imminente uscita dell'album di Elodie, ha dedicato alla sua protetta un lungo post pieno di affetto sul suo profilo ufficiale."Tu possiedi la luce e la verità .. vivi .. sbaglia .. piangi.. credi.. ama .. arrabbiati .. ma non perdere mai la bussola che sta nella tua anima .. non farti confondere .. io sono dietro di te .. sempre ! Adesso apri le ali e vola .. vola in alto .. ti voglio bene", ha scritto Emma Marrone su Instagram. Nelle ultime ore, soprattutto in seguito al successo del suo brano nella prima serata della kermesse sanremese, sono stati tantissimi i commenti che i suoi fan le hanno riservato direttamente sui social, dove, fra le tante parole di affetto, è possibile leggere anche numerosi complimenti. Ecco i post più interessanti: "@real_brown hai scritto una poesia troppo bella.e la voce di Elodie è fantastica", "Canzone stupenda, complimenti", "Emma testo magnifico e brava Elodie che lo ha interpretato", "Emma complimenti a te...e vivissimi complimenti ad Elodie!!! Canzone orchestrata e orchestrale... ritmo giusto... orecchiabilità e testo "all'italiana". Elodie Di Patrizi è in pole position per la vittoria?

© Riproduzione Riservata.