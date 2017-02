JUSTIN BIEBER / Selena Gomez non dimentica il passato, in arrivo una canzone dedicata al suo ex? (oggi, 10 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: SELENA GOMEZ NON DIMENTICA IL PASSATO. IN ARRIVO UNA CANZONE DEDICATA AL SUO EX? – Sul rapporto fra Justin Bieber e Selena Gomez si è già detto di tutto, ma ogni volta che la loro storia sembra ormai archiviata, uno dei due riesce a fare un passo verso l’altro. È quello che è successo negli ultimi giorni alla Gomez, che nonostante da poche settimane abbia intrapreso una relazione con il collega The Weekend, ha riservato uno dei suoi preziosissimi like a un collage di foto che la ritraggono assieme al suo ex. Selena Gomez, come noto, è una vera star sui social, basti pensare che il suo profilo di Instagram, uno dei più seguiti sul web, ha raggiunto circa 109 milioni di follower; questo successo, però, ha il suo prezzo e ogni sua mossa, anche quella più banale, è monitorata da un numero impressionate di fan pronti a scavare nella sua vita e a portare alla ribalta ogni più piccolo dettaglio. Di conseguenza, il suo like è stato oggetto di grande discussione e sono state molteplici le teorie formulate, per cercare di spiegare il mistero di quanto accaduto. Per alcuni, la cantante sarebbe ancora innamorata di Justin Bieber; per altri, invece, si sarebbe trattato soltanto di una svista, un click involontario che può capitare a chiunque. Altri ancora, invece, sono convinti che questo possa significare che la Gomez stia attualmente lavorando su una canzone dedicata al suo ex. Al momento, è questa la teoria più accreditata, considerando che una settimana fa la cantante ha scritto su Instagram stories una frase con la quale ha ricordato la sua adolescenza: “Ho fatto un sogno, eravamo tornati 17enni, notti estive… mai cresciuti”. È importante ricordare infatti, che la sua storia con Justin Bieber ha avuto inizio proprio quando la Gomez era poco più che 17enne. Le sue parole sono tratte dai versi di una nuova canzone o nascondono un sentimento più profondo?

