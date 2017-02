One Direction / Louis Tomlinson lascia Danielle Campbell e torna dalla sua ex? (oggi, 10 febbraio 2017)

ONE DIRECTION, LOUIS TOMLINSON TORNA DALLA SUA EX? (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction, ha lasciato qualche tempo fa la sua fidanzata Danielle Campbell e sembra che sia tornato dalla sua ex precedente, Eleonor Carder. A riferirlo è il The Sun, che ha spiegato che i due si sono avvicinati in seguito alla morte della madre di Louis, Joanna, e che la ragazza gli ha offerto il suo supporto. I due erano stati presentati da Harry Stiles ed erano stati insieme per ben quattro anni: lo stress, la lontananza, i continui spostamenti, hanno fatto sì però che la storia finisse. Sembra però che Louis Tomlinson non l'abbia mai dimenticata, e che appena abbia trovato l'occasione sia tornato con lei. Cosa ne penserà Danielle Campbell? I due hanno tenuto a far sapere che si sono lasciati in maniera pacifica e che abbiano deciso insieme la rottura, ma le malelingue sono ovviamente già pronte a parlare. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

ONE DIRECTION, LOUIS TOMLINSON TORNA DALLA SUA EX? (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Louis Tomlinson e Danielle Campbell sembravano una coppia molto affiatata, soprattutto da quanto il cantante degli One Direction aveva perso la madre: la nostra Davina di The Originals gli era stata molto vicino e aveva fatto in modo di non lasciarlo mai solo. che la vita frenetica del cantante abbia contribuito alla decisione per la rottura? Non dobbiamo dimenticarci che Louis Tomlinson ha anche un figlio, Freddie, ed è chiaro che non è facile come cosa da gestire per dei ragazzi così giovani. Comunque, visto quanto sta accadendo nella vita sentimentale di Louis Tomlinson, altro che Zayn Malik ed Harry Stiles, è lui il vero rubacuori del gruppo! Gli altri ragazzi, tranne Niall Horan e Harry Stiles sono fidanzati e anche Liam Payne è in attesa del suo primo figlio dalla cantante Cheryl Cole, di ben dieci anni più grande. E Zayn Malik? Beh, lui sta con la modella più famosa del mondo, Gigi Hadid!

