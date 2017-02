SANREMO 2017/ Il nostro vincitore del Festival è Sergio Sylvestre! In finale Nuove Proposte vanno Maldestro e Lele...

SANREMO 2017, IL NOSTRO VINCITORE E' SERGIO SYLVESTRE, NON SI SALVA NESSUNO. IN FINALE NUOVE PROPOSTE MALDESTRO E LELE. Se c'è qualcuno che merita di vincere questo festival di Sanremo 2017, è uno solo: Sergio Sylvestre. Non solo perché come cantante, come voce, è una spanna o due sopra tutti gli altri, ma anche per la simpatia del personaggio. Insoma, un ragazzone di colore, dalla pelle nera, che sceglie come cover da cantare nella serata delle cover, un brano che si intitola Vorrei la pelle nera, ha già vinto almeno a livello simpatia. Gli pseudo impegnati, gli intellettuali sempre civilmente impegnati, che sono andati a spulciare nel dizionario della canzone italiana pezzi "con il messaggio" poco hanno potuto davanti al gigante nero: lui ha riso di se stesso e sdrammatizzato problematiche importanti come la diversità, l'integrazione, il razzismo. Idolo, come dicono i giovani di oggi.

La serata si è aperta con le quattro Nuove proposte rimaste in gara, primo semifinalista Maldestro, vincitore nel pomeriggio del prestigioso Premio Enzo Jannacci con il brano Canzone per Federica. Brano melodicamente di poco conto, risaputo e neanche emozionante nell'interpretazione. Tommaso Pini, travestito da Capossela de' noiatri, vocina in falsetto fastidiosissima, ci si domanda come sia stato scelto per un festival come quello di Sanremo, se non per fare il fenomeno da baraccone. A seguire la terza proposta Insieme canta Valeria Farinacci. Interpretazione di poco conto, voce piena come comanda la moda alla Emma Marrone, dal punto di vista melodico non decolla mai.

Brano insignificante, nell'interpretazione e nella composizione. Arriva Lele con Ora Mai: anche qui nulla di originale, siamo dalle parti del primo Mengoni. Se queste sono le nuove proposte della canzone italiana, i responsabili artistici del festival non hanno alcuna connessione con la realtà giovanile di oggi, pensano solo a ricalcare le formule di un tempo, ma quei festival avevano bel altro livello artistico. Chi passa dei quattro alla finale? Nessuno di loro lo merita, ma comunque domani sera vedremo Maldestro e Lele sfidare gli altri due già candidati.

Primo ospite della serata il Piccolo coro dell'Antoniano, sì quello dello Zecchino d'oro. Ecco: se a noi over 50enni qualche emozione lo suscita, ci si domanda tra i giovani chi sappia cosa sia. Lapsus freudiano dei responsabili artistici del festival: come dire, lo guardano solo i vecchi.

E comincia la sfida delle cover, prima sul palco Chiara con Diamante, incisa da Zucchero con parole di Francesco De Gregori. Sul palco con lei l'ex Pfm Mauro Pagani al bouzouki e al violino, fino a poco tempo fa tra i direttori artistici di Sanremo, paura conflitto di interessi sfiorata di poco. Una bella canzone ma Chiara manca di pathos, zero emozioni, incapacità di tasmettere alcuna vibrazione. Non si può cantare "spo-pausa-se", ci vuole una estensione che lei non ha per unire il cantato. Tocca a Ermal Meta che si azzarda a toccare il repertorio dell'immenso Domenico Modugno, con Amara terra mia, brano che racconta la tristezza degli emigranti. Il confronto ovviamente è impossibile, ma Ermal offre una esecuzione dignitosa, con un falsetto di non facile esecuzione. Sorvoliamo sulla patetica versione di Le mille bolle blu che Mina portò fra le polemiche al festival del 1961, resa in una marcetta dance da Lodovica Comello. Al Bano riprende uno dei grandi classici di sempre, Stand by me di Ben E. King che Celentano rifece in italiano con il titolo di Pregherò. Un brano maestoso ma il povero Al Bano non ce la fa più: la voce è andata per sempre.

Fiorella Mannoia non poteva che proporre un brano dell'amico Francesco De Gregori accompagnata al pianoforte dal maestro Danilo Rea: Sempre per sempre è eseguita con la sua consueta elegante classe. Sempre con intensità e impegno civile, la regina del politically correct.