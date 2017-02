TIZIANO FERRO/ Effetto Sanremo, vola in classifica: è lui la vera star Festival? (oggi, 10 febbraio)

TIZIANO FERRO, L’EFFETTO SANREMO LO FA VOLARE IN CLASSIFICA: PRIMO NEGLI ALBUM E SECONDO NEI BRANI - Il grande ospite italiano della prima puntata del Festival di Sanremo 2017 è stato Tiziano Ferro, che ha duettato con Carmen Consoli sulle note del suo ultimo singolo “Il conforto”. Il cantautore romano ha anche omaggiato Tenco con una grande performance e le critiche per lui sono state solo che positive. Ferro sta raccogliendo i frutti di questo “effetto Sanremo”: le sue apprezzate esibizioni sul palco dell’Ariston lo hanno fatto volare in classifica. Il primo ad accorgersene è stato proprio lui, che il giorno seguente ha condiviso con i fans su Facebook i dati delle classifiche iTunes: “Effetto #SANREMO @ iTunes NUMERO 1 CON #ILMESTIEREDELLAVITA NUMERO 1 CON #ILCONFORTO con Carmen Consoli e poi in classifica anche con #MISONOINNAMORATODITE e #TZNTHEBESTOFTIZIANOFERRO”. Un bel risultato per Ferro e anche a distanza di un paio di giorni la classifica sembra dargli ragione: “Il mestiere della vita” resta primo negli album e al quinto posto c’è anche “TZN - The best of”. Stesso discorso nei singolo: “Il conforto” mantiene il podio anche se al terzo posto e in nona posizione troviamo anche “Mi sono innamorato di te”. Clicca qui per vedere il post.

TIZIANO FERRO, L’EFFETTO SANREMO LO FA VOLARE IN CLASSIFICA: È LUI LA VERA STAR DI SANREMO? - In un Festival di Sanremo 2017 dove molti Big sono quasi sconosciuti al grande pubblico vedere Tiziano Ferro sul palco ha acceso in molti il desiderio di vedere una kermesse canora con artisti del suo calibro tra i concorrenti. Per ora Tiziano Ferro si limita a fare l’ospite ma non è detto che un giorno possa sorprendere tutti decidendo di partecipare lui stesso alla competizione. Quello che è certo è che tra gli ospiti è stata lui la vera star della prima puntata, arrivando ad oscurare le performance dei concorrenti in gara. Nelle pagelle compilate dai tanti giornalisti Ferro ha ottenuto solo voti positivi e possiamo prendere come esempio il 7 strappato al “perfido” Michele Monina de Il fatto Quotidiano: “Tiziano Ferro è un talento. Non ci sono dubbi. Mal speso, spesso, specie ultimamente. Ma è un talento. Stasera nel ruolo immeritato di Superospite (ricordiamo la Mannoia in gara,per dire) lo dimostra parzialmente. Prima infila una cover di Mi sono innamorato di te di Tenco, su una sospetta base preregistrata, che meriterebbe frustate sulle piante dei piedi. Si risolleva con un duetto strepitoso con Carmen Consoli, solo brano da salvare del suo ultimo album e la prescindibile Potremmo tornare. Insomma, buona performance”.

