EMMA MARRONE/ News: dietro le quinte di Sanremo per sostenere Elodie? La foto che la "incastra" (oggi, 11 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: DIETRO LE QUINTE DI SANREMO PER SOSTENERE ELODIE? LA FOTO CHE LA INCASTRA - Emma Marrone partecipa al Festival di Sanremo 2017 attraverso “Tutta colpa mia”, la canzone scritta per Elodie. In questi giorni Emma sembra essersi dedicata a promuovere la sua “protetta” e sui social ha praticamente parlato solo di lei oltre ad aver condiviso con i fans i complimenti fatti dal fratello Francesco dopo la performance della prima serata. Finora però non abbiamo visto Emma dietro le quinte del palco dell’Ariston e la cantante salentina sembra essersi tenuta lontano dalle scene di proposito per non “oscurare” l’artista da lei prodotta. Una foto però sembrerebbe suggerire che Emma fosse a Sanremo ieri per dare conforto e sostenere la giovane cantante che ha conosciuto durante la passata edizione di Amici di Maria De Filippi. A “incastrare” la Marrone una foto condivisa su Twitter da Davide Maggio, che in questi giorni ha intervistato la Di Patrizi più di una volta. La foto, ritwittata anche da Emma, ci mostra il backstage dell’Ariston dove si trovano Maggio e Francesca Sgualdrini: “Lei non fa foto. Ma io si e lei non lo sa @francy_savini @MarroneEmma”. Dietro la fotocamera sembrebbe esserci proprio Emma, che difficilmente si separa dall’amica e manager e un altro indizio potrebbe essere proprio in quel tag che la chiama in causa: clicca qui per vedere lo scatto.

