Fedez fa piangere i bambini/ Lui e J-Ax firmano autografi solo sui Cd acquistati: ordini dall'alto...

FEDEZ E J-AX FANNO PIANGERE I BAMBINI: POSSONO AUTOGRAFARE SOLO CD ACQUISTATI... (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Ci sarebbe una sorta di 'dittatura degli staff' dietro il comportamento di Fedez e anche di J-Ax che firmano l'autografo solo sui cd acquistati. E' lo stesso rapper, noto anche per la sua storia d'amore con la fashion blogger Chiara Ferragni, a rivelarlo. Fedez lo ha ammesso alla giornalista Concita De Gregorio che ha pubblicato queste rivelazioni nel suo blog 'InveceConcita' su Repubblica.it. Tanti bambini sono tornati a casa in lacrime perché il loro cantante preferito nona veva firmato sul loro diario o sul foglio che aveva portato all'appuntamento con il 'firmacopie'. E allora sono scattate le proteste dei genitori che hanno scritto della delusione dei propri figli. Ma si tratta di episodi destinati a ripetersi in base a quanto raccontato da Fedez su come funziona il sistema. Il rapper ha infatti spiegato di firmare solo i cd, anche quelli acquistati al di fuori dello store dove sta partecipando al 'firmacopie', ma di non fare autografi su diari o fogli simili. Questo perché in tre settimane di 'firmacopie' arrivano cinque o seimila persone a volta e dunque la precedenza per gli autografi è data a chi ha comprato il disco. Restrizioni sono imposte anche per quanto riguarda le fotografie: i selfie sono infatti banditi perché c’è il fotografo ufficiale dello store che le fa più in fretta e visto che bisogna fare presto perché i fans sono tanti viene prima chi compra i cd. E su queste regole Fedez chiarisce infine che non sono stabilite dai cantanti, facendo intendere, come sottolinea Concita De Gregorio, che sono imposte dagli staff

