AMEN/ La canzone che lanciò Francesco Gabbani al Festival di Sanremo: dalle Nuove Proposte ai big

FRANCESCO GABBANI AMEN: IL SECONDO TRIONFO SUL PALCO DELL'ARISTON (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Il vincitore che non ti aspetti, però - come diceva il testo della canzone che lo ha fatto conoscere al grande pubblico - Amen. Francesco Gabbani ha trionfato per la seconda volta sul palco dell'Ariston, nella sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, battendo Fiorella Mannoia ed Ermal Meta nel televoto finale. Francesco Gabbani non è nuovo sul palco dell'Ariston: il 27 novembre 2015 fu selezionato in diretta su Rai 1 tra gli otto artisti che partecipano all'edizione del Festival di Sanremo 2016 per la categoria delle Nuove Proposte. Il cantante toscano il 12 febbraio 2016 vince la sessantaseiesima edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Amen', il Premio della Critica Mia Martini nella sezione Nuove Proposte e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Questo brano fu scritto a quattro mani con Fabio Ilacqua e rappresenta il vero mondo di Francesco Gabbani, come lui stesso ha spiegato diverse volte, un modo sarcastico per sollecitare riflessioni importanti sul modo di vivere nella nostra realtà. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI AMEN

FRANCESCO GABBANI AMEN: IL SECONDO TRIONFO SUL PALCO DELL'ARISTON (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Lacrime di gioia per Francesco Gabbani che dopo lo scorso anno (quando vinse la categoria Nuove Proposte con Amen) è il vincitore della sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, questa volta nella categoria Big. "Dedico questa vittoria a tutti quelli che mi hanno sostenuto, a mio fratello, a Fabio Ilacqua. E' stato un anno intenso, emozionante. Questa è un'altra soddisfazione, spero di riuscire a gestirla dal punto di vista emotivo" le parole a caldo dopo il trionfo di ieri sera, con il brano 'Occidentali's Karma'. Il cantautore toscano aveva dichiarato di voler portare un po' di spensieratezza sul palco dell'Ariston, anche con i suoi outfit definiti dalla critica 'fuori luogo' ma che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Sarà proprio Gabbani a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, ieri la conferma che ci sarà: "Si, ma devo ripassare l'inglese", le parole di Gabbani dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

