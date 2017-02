ED SHEERAN/ Al 'Saturday night live' canta 'Castle on the hill' e 'Shape of you'

ED SHEERAN: SECONDA APPARIZIONE AL SATURDAY NIGHT LIVE CON CASTLE ON THE HILL (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Ed Sheeran era presente ieri al 'Saturday Night Live' dove ha emozionato tutti con le sue performance. La prima canzone intonata dal noto cantante è stata la nuova hiot 'Castle on the hill', canzone contenuta nel nuovo album 'Divide'. Questa è la seconda volta che Ed Sheeran presenzia alla serata del Saturday Night Live, con la prima apparizione arrivata nel 2014 quando cantò 'Sing' e 'Dont'. Questa è la prima volta che Ed Sheeran intona in un programma televisivo la sua nuova canzone 'Castle on the hill', il brano che sta già scalando le classifiche. Il video ufficiale è stato rilasciato soltanto un mese fa, e su You Tube conta già centoundici milioni di visualizzazioni. La canzone parla dell'infanzia di Ed Sheeran in Inghilterra, ed il suo desiderio di tornare a casa visto che nel video si nota un ragazzo dai capelli rossi che gioca insieme ai suoi amici. Attualmente il brano è al sesto posto nella Billboard Hot 100 chart.

ED SHEERAN: IL TORMENTONE SHAPE OF YOU AL SATURDAY NIGHT LIVE (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) -In occasione del 'Saturday Night Live', Ed Sheeran ha cantanto la sua hit 'Shape of you', canzone contenuta nel suo album 'Divide' che è ai primi posti nelle classifiche mondiali. Il video musicale su YouTube di Shape of you conta già novantacinque milioni di visualizzazioni, mentre il video lyrics è arrivato già a duecentoquarantadue visualizzazioni nel giro di pochissime settimane. Nel videoclip si vede il cantante mentre lavora in una palestra di boxe, innamorato di una donna interpretata da Jennie Pegouski. Il video si conclude con lo stesso Sheeran che viene battuto sul ring dall'ex wrestler professionista Yamamotoyama Ryuta. Inizialmente Ed Sheeran aveva scritto questa canzone per Rihanna ma alla fine ha sentito che rientrava più sulle sue corde ed ha deciso di inserirla nel suo nuovo album 'Divide' raggiungendo il numero uno nella Billboard Hot 100 chart. In Italia è un successo indiscusso, i fans non vedono l'ora di poterla ascoltare dal vivo nel concerto a Torino.

