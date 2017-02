ERMAL META/ Sanremo 2017, l'intervista: "Imparare a disobbedire è molto importante" (esclusiva)

ERMAL META, TERZO POSTO A SANREMO 2017 GRAZIE ALLA DISOBBEDIENZA: INTERVISTA ESCLUSIVA. Ermal Meta vince il terzo posto alla 67esima edizione del Festival di Sanremo. Lui autore, produttore, poli-strumentista, cantante ed ex front man de La Fame Di Camilla sorprende e raggiunge anche quest'anno un grande traguardo. Lui che si è confrontato in passato con artisti del calibro di Stereophonics, Cranberries ed Aerosmith, riesce con il suo progetto a scalare di nuovo l'Ariston e il gradimento del pubblico e della critica. Come autore di canzoni le sue parole e le sue musiche hanno raggiunto milioni di persone attraverso le voci di Marco Mengoni, Francesco Renga, Emma Marrone, Annalisa Scarrone, Chiara Galiazzo, Patty Pravo, Clementino, Francesco Sarcina, Lorenzo Fragola, Elodie e molti altri. Lo incontriamo a poche ore dal meritato terzo posto.

Complimenti per il brano e per il risultato. l'anno scorso forse eri passato un pochino in sordina. Una rivincita?

Non saprei. Lo scorso anno è stato intenso e produttivo. In realtà non posso parlare di rivincita, non è nelle mie corde. Parlo della canzone. Si pensa parli di violenza. In realtà questa canzone non parla di violenza. La violenza è soltanto la fionda, il sasso che dovrebbe colpire. Almeno per il mio modo di vedere la cosa è il messaggio che ha dentro: cioè la disobbedienza.

In che senso?

Imparare a disobbedire è molto importante perché la disobbedienza deriva dalla cultura e disobbediscono quelli che usano la propria testa. Quindi imparare che la disobbedienza è un martello molto forte, può aprire dei varchi verso una vita più felice. Dire di no a tutto quello che mette a repentaglio uno stato d'animo, lineare e sereno. Vietato morire vuol dire tante cose. Ci sono molte forme per essere annientati e bisogna riconoscere qual è il momento giusto per dire no ma la verità è che il momento giusto non è poi adesso ora subito perché è urgente è necessario prego

Tu sei uno dei pochi autori giovane di talento. Sei stato paragonato a Francesco De Gregori. Come nascono le tue canzoni, i tuoi testi?