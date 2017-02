BIGLIETTI CONCERTO LADY GAGA / TicketOne, da oggi in vendita: bis a Bologna, suggestione o bufala? (13 febbraio 2017)

BIGLIETTI CONCERTO LADY GAGA, DA OGGI IN VENDITA SU TICKETONE: BIS A BOLOGNA, SUGGESTIONE O BUFALA? (13 FEBBRAIO 2017) - Parte oggi la vendita dei biglietti per il concerto di Lady Gaga a Milano: dalle 10 tramite il circuito TicketOne partirà la caccia per conquistare un posto al Mediolanum Forum di Milano, dove l'artista si esibirà il 26 settembre prossimo. Il suo "Joanne World Tour" farà, dunque, tappa in Italia. Da oggi, lunedì 13 febbraio 2017, parte la vendita dei biglietti per la prima parte in Nord America e per le altre date europee. E pensare che nel 2009 nessuno in Italia se la filava ancora e, infatti, si limitò a cantare durante l'intervallo della finale di basket al palazzetto dello sport di Bologna. L'aneddoto è stato ricordato dalla stessa Lady Gaga durante il concerto di Torino: «Sono venuta in Italia circa un anno e mezzo fa, ho cantato durante l'intervallo di una partita di basket. La gente mi guardava con una faccia...». Quella perfetta sconosciuta ora è una delle artiste mondiali più acclamate!

BIGLIETTI CONCERTO LADY GAGA, DA OGGI IN VENDITA SU TICKETONE: BIS A BOLOGNA, SUGGESTIONE O BUFALA? (13 FEBBRAIO 2017) - È solo una suggestione o siamo di fronte ad una bufala? I fan italiani di Lady Gaga si stanno facendo questa domanda dopo aver appreso che la cantante potrebbe aggiungere un'altra data italiana al Joanne World Tour. Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, è cominciata a circolare su diversi forum una voce su una presunta seconda data: pare che Lady Gaga possa fare il bis allo stadio Dall'Ara di Bologna dopo il concerto del Mediolanum Forum di Milano del 26 settembre, proprio il giorno successivo. I fan italiani sono divisi: c'è chi è pronto a dare la caccia ai biglietti e chi sospetta che si tratti semplicemente di una bufala. Al momento Bologna non compare nel calendario ufficiale della tournée di Lady Gaga e i fan devono limitarsi a ricordare con nostalgia il passaggio dell'artista all'Unipol Arena nel 2009. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su Lady Gaga e il tanto atteso ritorno in Italia.

© Riproduzione Riservata.