Calendario Concerti / Ligabue, Niccolò Fabi, Alan Walker e molti altri (dal 13 al 19 febbraio 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 13 AL 19 FEBBRAIO 2017: LIGABUE, NICCOLO’ FABI, ALAN WALKER - Ecco i concerti più interessanti della settimana che andrà dal 13 al 19 febbraio 2017. Saranno sette giorni di grandi emozioni per tutti gli appassionati della musica, pronti ad ammirare le esibizioni dei propri beniamini. Partiamo da una delle icone della cosiddetta musica colta italiana. Si tratta di Angelo Branduardi, cantautore lombardo che porterà avanti il suo tour Camminando Camminando tre in giro per l'Italia. L'esibizione si terrà lunedì 13 presso il Teatro Nazionale CheBanca. Tutto da seguire il percorso settimanale di Art Garfunkel. Famoso soprattutto per il sodalizio che ha creato con Paul Simon, l'icona del folk darà vita a numerosi concerti lungo lo Stivale. Si partirà lunedì 13 al Politeama Rossetti di Trieste, per poi proseguire mercoledì 15 al Teatro Linear4Ciak di Milano, giovedì 16 al Gran Teatro Geox di Padova e sabato 18 all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

È pronto a tornare in scena anche Ligabue, reduce da un problema alle corde vocali che ha fatto preoccupare i suoi molteplici fan. La settimana inizierà martedì 14 al Pal'Art Hotel di Acireale, con replica mercoledì 15 e venerdì 17 nella stessa struttura. Non poteva mancare tra gli artisti impegnati il cantautore romano Niccolò Fabi. La sua settimana si aprirà mercoledì 15 al Politeama Genovese di Genova e continuerà giovedì 16 al Teatro Odeon di Biella. Il suo tour va avanti con grande successo. Chi vorrà, potrà vivere serate all'insegna della pura musica dance e house grazie ad Alan Walker. Il produttore discografico si esibirà giovedì 16 al Fabrique di Milano e sarà imperdibile per tutti coloro che hanno tanta voglia di ballare in compagnia dei suoi pezzi, tra i quali spicca il tormentone Faded.



Proseguiamo con i rapper Marracash e Gué Pequeno, che porteranno avanti il loro interessante Santeria Live Tour 2017. I due canteranno giovedì 16 all'OBIHall di Firenze e sabato 18 all'Atlantico Live di Roma. Lo spettacolo sarà garantito. Da non perdere neanche l'altro cantautore romano Samuele Bersani, che si è ripreso anche lui da un problema alle corde vocali e farà sognare il suo pubblico di fedelissimi. Appuntamento con la sua musica per giovedì 16 al Teatro dell'Aquila di Fermo. Chi invece predilige l'heavy metal non può assolutamente perdersi le esibizioni degli Uriah Heep. La storica band britannica farà tappa anche in Italia, per la gioia di tutti gli appassionati. Da seguire gli eventi di giovedì 16 al Live Club di Trezzo sull'Adda (MI), venerdì 17 al Vox Club di Nonantola (MO) e sabato 18 al Viper Theatre di Firenze. Chi vuole trascorrere una serata all'insegna della classica musica leggera italiana troverà pane per i suoi denti grazie a Gino Paoli. L'evento si terrà venerdì 17 al Teatro Ermete Novelli di Rimini e sarà un'occasione per rivivere i suoi grandi successi di una carriera straordinaria. Concludiamo con un'icona della musica dance nostrana. Stiamo parlando di Gigi D'Agostino, che metterà in mostra tutta la sua classe sabato 18 febbraio al Fabrique di Milano. Una serata tutta da vivere.

© Riproduzione Riservata.