EMMA MARRONE/ News: Sanremo è finito, ora posso uscire di casa. L’ironia della salentina su Instagram (oggi, 13 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: L’IRONIA DELLA SALENTINA SU INSTAGRAM, FOTO (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone torna sui social network con un pizzico di ironia. Negli ultimi giorni la cantante salentina sembra non essersi persa neanche un secondo della 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017, dove gareggiava la sua pupilla - conosciuta nella scuderia di Amici di Maria De Filippi - Elodie Di Patrizi. Elodie si è classificata ottava sui sedici concorrenti in finale, portando in scena il suo brano “Tutta colpa mia”. La Marrone, dopo la serata dello scorso 11 febbraio, ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui sfoggia un vestito nero, con una fantasia argento e qualche trasparenza, che ha letteralmente conquistato i followers: “Sanremo è finito… ora posso uscire di casa!” ha ammesso scherzando la salentina, aggiungendo il nome dello stilista (Francesco Scognamiglio) che l’ha vestita e anche la fotografia dal cui obiettivo arriva il meraviglioso scatto (Luisa Carcavale). Bisogna ricordare che il brano che ha accompagnato Elodie all’Ariston porta anche la firma di Emma, e proprio quest’ultima qualche giorno fa aveva condiviso sui social una fotografia dove si vedevano le prime idee, i primi schizzi di questo lavoro (clicca qui per vederla direttamente dal suo account). Ora che l’impegno con Sanremo 2017 è terminato, che cosa attende Emma Marrone (e tutti i suoi fans)? Clicca qui per vedere lo scatto di Emma Marrone direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.