GEORGE MICHAEL/ Funerali forse a marzo, la famiglia non vuole la presenza del fidanzato Fadi Fawaz

E' ancora mistero su quando finalmente i poveri resti di George Michael troveranno il giusto riposo in un cimitero. Morto lo scorso Natale, il corpo del cantante inglese è ancora trattenuto dalla polizia perché le cause ufficiali della sua morte non sono ancora state riconosciute. Secondo le ultime notizie dei media inglesi, i funerali potrebbero finalmente tenersi a marzo. Inutile dire che famiglia e amici sono devastati, in particolare il padre Kyriacos Panayiotou che secondo fonti vicine alla famiglia non è più uscito di casa dal giorno della morte del figlio. Intanto si è venuto a sapere che la famiglia di Michael ha negato al compagno del cantante, Fadi Fawaz, di partecipare ai funerali. Il suo ruolo nella morte del cantante è tutt'oggi oscuro e misterioso benché non sia indagato di nulla. L'ultima goccia è stata nei giorni scorsi quando lo stesso Fawaz ha detto di aver aspettato almeno un'ora prima di chiamare i soccorsi tentando di farlo riprendere. L'unica spiegazione possibile è che George Michael abbia subito una overdose di stupefacenti e che Fawaz, nel panico, abbia sperato di poterlo rianimare affinché nessuno venisse a sapere cosa stava accadendo. Si sarebbe potuto salvare se avesse chiamato subito i soccorsi? Impossibile dirlo.

