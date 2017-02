Grammy 2017/ Adele, il tributo a George Michael: sbaglia, ma poi vince 5 premi (video)

GRAMMY AWARDS 2017, I PREMI DI ADELE - Ai Grammy Awards 2017 la grande protagonista di serata è stata Adele, premiata per il suo album "25" con ben 5 premi. Allo Staples Center di Los Angeles, in una serata condotta da James Corden, l'artista britannica è stata infatti premiata con 5 grammofoni d'oro nelle categorie Best Record of the Year, Best Song of the Year e Best Pop Solo Performance per Hello, Best Album of the Year e Best Pop Vocal Album. A questi riconoscimenti bisogna aggiungere poi quello conquistato dal suo produttore, Greg Kurstin, premiato come Producer of the Year, Non-Classical. L'unico artista a tenere il passo con Adele è stato David Bowie: il cantante, scomparso il 10 gennaio del 2016, è stato omaggiato con dei tributi postumi nelle categorie miglior canzone rock ('Blackstar'), miglior album rock, miglior design e migliore progettazione.

GRAMMY AWARDS 2017 IL VIDEO DI ADELE - Si sono tenuti ieri sera gli annuali Grammy Awards, gli Oscar della musica. La cantante inglese Adele ha fatto man bassa di statuette vincendone ben cinque e generosamente ne ha spezzato uno a metà per condividerlo con Beyoncè: "Non posso accettarlo" ha detto, "Lemonade di Beyoncè è un disco monumentale e lo merita più di me. Adele è stata protagonista di un altro episodio destinato anche questo a passare alla storia. I Grammy infatti hanno voluto ricordare George Michael, morto lo scorso Natale a 50 anni di età, e Adele è stata chiamata a eseguire la sua Fast Love. Un paio di minuti nella performance però ha sbagliato le parole e si è interrotta, chiedendo di ricominciare da capo la canzone. Era successo lo stesso anche lo scorso anno, ma quella volta aveva proseguito lo stesso. Questa volta invece, dopo aver rilasciato un sonoro insulto sentito da tutti ha detto che non poteva fare una cosa simile nei confronti di Michael e ha chiesto di ricominciare il brano dall'inizio. Alla fine standing ovation del pubblico in sala e lacrime della cantante.

