Grammy Awards 2017/ Rihanna ubriaca? Video, fischietta (di brillanti) e dichiara "è il momento di un altro shottino"

GRAMMY AWARDS 2017, RIHANNA UBRIACA? VIDEO, BEVE DALLA FIASCHETTA E CHIEDE UN ALTRO “SHOT” - La serata dei Grammy Awards 2017 ha regalato grandi esibizioni e momenti emozionanti ma forse quello che più ci ricorderemo sarà l’esilarante spettacolo dato da Rihanna in platea. Secduta vicino ad Ed Sheeran ed altri artisti la popstar si è davvero divertita e non solo per merito della compagnia e degli artisti che si sono esibiti sul palco. Rihanna è stata ripresa mentre proponeva a coloro che stavano seduti accanto a lei di bersi “un altro goccetto”. Come vediamo in questo breve video condiviso stamane dalla stessa cantante, il labiale è inequivocabile: “Penso sia il momento di farsi un altro goccetto”. La schermata del video è divisa in due e nella seconda metà vediamo la face successiva: Rihanna e la sua vicina di posto bevono da una fiaschetta glitterata che, presumibilmente, è proprio di proprietà della cantante. Rihanna era ubriaca? Di sicuro la popstar ha utilizzato l’alcool per sciogliersi un po’ e i fans si sono rivisti in lei. Il video pubblicato sul suo profilo Instagram ha collezionato quasi 2 milioni di visualizzazioni in una manciata d’ore e nei commenti i suoi followers hanno voluto dirle che per loro è un’eroina, una leggenda e la grande vincitrice dei Grammy.

GRAMMY AWARDS 2017, RIHANNA UBRIACA? BALLI SCATENATI DOPO AVERCI DATO DENTRO CON LA FIASCHETTA, VIDEO - Rihanna non si è portata a casa nessun premio ai Grammy Awards 2017 ma è riuscita comunque a diventare una dei protagonisti della serata dopo essere stata “beccata” mentre beveva da una fiaschetta e annunciava che fosse il momento per un altro “shot”. Sul suo profilo Instagram la cantante ha condiviso un video che mostra proprio questi due momenti ma sul social network dedicato alle foto circola anche un video più lungo in cui vediamo la popstar in diversi momenti della serata, compresi quelli più “scabrosi”. In particolare vediamo il risultato dei “goccetti” di Rihanna: la cantante balla senza freni riprendendosi con lo smartphone, probabilmente durante una diretta sui social, e le sue espressioni la dicono lunga su quanto sia effettivamente social. Clicca qui per vedere il video.

