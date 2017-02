Grammy Awards 2017/ Video, Beyoncè, la Dea della Fertilità piange ascoltando Adele

GRAMMY AWARDS 2017, BEYONCÉ PREMIATA PER IL MIGLIOR VIDEO E IL MIGLIOR ALBUM CONTEMPORANEO. VIDEO LE LACRIME ASCOLTANDO LA DEDICA DI ADELE - La notte dei Grammy Awards 2017 ha avuto due grandi protagoniste e una di queste è Beyoncé. L’ex Destony’s Child ha conquistato due premi: quello per il miglior album contemporaneo con “Lemonade” e quello per il miglior video musicale con “Formation”. Tre in meno rispetto ad Adele, che se ne è aggiudicati addirittura cinque. Ritirando uno di questi la cantante inglese ha ringraziato Beyoncé, parlando di quanto il suo album l’abbia aiutata ad affrontare un momento molto difficile quanto è stato per lei quello della maternità: “Beyonce è l’artista della mia vita e questo album Lemonade è semplicemente monumentale Beyonce. È così ben pensato, così bello. E abbiamo avuto modi di ammirare un altro lato di te che non sempre vediamo. Noi ti adoriamo. Il modo in cui fai sentire i miei amici neri è potente e li aiuta a lottare. Ti voglio bene”. Parole che, come si vede in questo video, hanno fatto commuovere Beyoncé. Accanto al marito Jay-Z la popstar ha ascoltando il discorso con gli occhi lucidi e il suo labbiale tradisce un “I love you” in risposta a quello di Adele.

GRAMMY AWARDS 2017, BEYONCÉ PREMIATA PER IL MIGLIOR VIDEO E IL MIGLIOR ALBUM CONTEMPORANEO. LA PERFORMANCE “DORATA” E LO SCINTILLANTE ABITO ROSSO - Oltre a conquistare il pubblico con l’emozionante momento che ha coinvolto lei e Adele, Beyoncé è stata un’assoluta protagonista dei Grammy Awards 2017 con la sua performance. La cantante, incinta di due gemelli, è salita sul palco sontuosamente vestita come una sorta di dea della fertilità tutta dorata. L’esibizione di Love Drought e Sancastles è stata da brividi: la cantante ha incantato tutti con la sua voce impeccabile e ricreando le atmosfere oniriche ed eleganti del suo Formation World tour. A presentare la sua performance è stata Nina Knowles, madre di Beyoncé e sua stylist da sempre. Anche l’abito indossato sul red carpet dalla cantante ha colpito nel segno: invece di nascondere le forme prorompenti del pancione, Beyoncé le ha sottolineate con un aderente abito lungo rosso ricoperto da glitter scintillanti e contrassegnato da una scollatura mozzafiato.

