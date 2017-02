Justin Bieber/ Snobba i Grammy Awards 2017 e preferisce il sushi alla cerimonia! (oggi, 13 febbraio)

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANADESE SNOBBA I GRAMMY AWARDS 2017 (OGGI, 13 FEBBRAIO) - Lo sapevamo già dalla vigilia che Justin Bieber non sarebbe andato ai Grammy Awards 2017 ma non vederlo sul red carpet e sul palco della famosa cerimonia, ha deluso un po' tutti. Dagli addetti ai lavori ai fan, tutti avrebbero voluto vedere il canadese alle prese con la serata scintillante e dedicata al mondo della musica. Tra discorsi strappalacrime, premi divisi in due e peformance (più o meno senza microfono), gli argomenti di cui discutere non sono mancati ma Justin Bieber ha preferito una tranquilla serata casalinga a base di sushi. Il canadese aveva molte movitazioni per andare alla cerimonia di Los Angeles e, in particolare, ne aveva ben 4 visto che tante erano le nomination avute nei mesi scorsi. Justin Bieber è stato nominato nella categoria Song of the Year e Best Pop Solo Performance per Love Yourself e Album of the Year e Best Pop Vocal Album per Purpose. Fatto sta che il canadese ha preferito sushi con tanto di felpa color senape, occhiali e anche un piccolo inno alla sua serata casalinga su Instagram stories. Ecco qui foto e video della sua folle serata lontano dai Grammy Awards 2017.







