ALESSANDRA AMOROSO / News, il grande cuore della cantante salentina (Oggi, 14 febbraio 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: IL GRANDE CUORE DELLA CANTANTE SALENTINA – Oltre ad essere una delle voci più belle della musica italiana, Alessandra Amoroso è anche una ragazza semplice, sensibile e generosa. Pur essendo molto impegnata con il suo lavoro, infatti, Alessandra Amoroso non dimentica le persone più sfortunate a cui rivolge sempre un pensiero. Sui suoi profili social ha così pubblicato un appello alla sua Big Family per sostenere e aiutare i bambini affetti da autismo. “La Fondazione Renato Piatti Onlus aiuta i bambini con autismo e le loro famiglie. Se volete sostenere le loro iniziative, potete farlo attraverso la campagna “Mio piccolo principe, non sarai piu` solo” con un sms o una chiamata da rete fissa al 45524. La nostra Big Family ha sempre dimostrato di avere un cuore grande e so che lo farà anche questa volta. Grazie”, scrive la cantante salentina. Per Alessandra Amoroso, quella di oggi, inoltre, è una giornata importante e felice. La cantante, infatti, festeggerà il giorno di San Valentina con il fidanzato Stefano Settepani con il quale vorrebbe coronare il sogno di sposarsi e formare una famiglia. Il San Valentino 2017, dunque, sarà l’ultimo da fidanzati per Alessandra Amoroso e Stefano Settepani? I rumors sulle nozze imminenti della coppia continuano al punto che la probabile data del matrimonio potrebbe già essere stata fissata. Cliccate qui per vedere il post.

