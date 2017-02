ED SHEERAN/ 'Castle on the hill': uno scivolo gigante costruito nel castello di Framlingham (oggi 14 febbraio 2017)

ED SHEERAN NEWS: UNO SCIVOLO GIGANTE NEL CASTELLO DI 'CASTLE ON THE HILL' (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) - Ed Sheeran ha girato il video del nuovo singolo di 'Castle on the hill' al famoso castello di Framlingham, un edificio che risale al dodicesimo secolo ubicato come casa per la figlia maggiore di Enrico VIII e Maria I, ed ora è in una fase finale dei lavori per migliorare le mura della fortezza e consentire così ai visitatori di accedere alla struttura. La ditta inglese ha introdotto una sorta di scivolo gigante per trasportare i visitatori in maniera veloce dalla parte superiore del castello al cortile sottostante, e sarà presente fino al mese di maggio quando si dovrebbero completare tutti i lavori della struttura. "Siamo lieti di aver aperto questo scivolo gigante, nel frattempo il progetto di miglioramento del castello per i visitatori è in corso e dovrebbe essere completato entro l'inizio della prossima estate" commenta il manager Kirstie Horne. Il castello sulla collina compare proprio nell'ultimo video di Ed Sheeran, 'Castle on the hill', il luogo dove il cantante ha vissuto da piccolo.

ED SHEERAN NEWS: UNO SCIVOLO GIGANTE NEL CASTELLO DI 'CASTLE ON THE HILL', LA FELICITA' DEI BAMBINI (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) -Il castello di Framlingham sarà presto aperto ai visitatori, diventato famoso anche per il nuovo video di Ed Sheeran, 'Castle on the hill' girato proprio all'esterno della struttura. Entro l'estate il castello sarà aperto ai visitatori, per ora la ditta che si sta occupando della revisione ha installato uno scivolo gigante per poter permettere a tutti di passare dalla parte superiore del castello al cortile sottostante evitando quindi le zone di ristrutturazione. La felicità dei bambini è alle stelle: "E' divertentissimo" dice un bambino che ha appena usato lo scivolo temporaneo, lungo sei metri e mezzo. "E' il miglior scivolo che avessi mai provato' dice un'altra bambina, felice come se fosse in un parco giochi. "E' fantastico" l'opinione di un altro piccolo ai microfoni della BBC. Un elemento divertente in un contesto importante, Ed Sheeran ha voluto inserire il castello di Framlingham nel suo ultimo video in quanto parte fondamentale della sua infanzia.

