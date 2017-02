EMMA MARRONE, NEWS: LA FOTO CON ELODIE E LELE DI RITORNO DA SANREMO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Il Festival di Sanremo 2017 si è concluso e Emma Marrone, che ha partecipato in qualità di autrice del brano di Elodie Di Patrizi, “Tutta colpa mia”, ha potuto riabbracciare la sua pupilla, di ritorno dalla Liguria, e non solo. Emma Marrone è intervenuta sulla propria pagina Instagram ufficiale con uno scatto che la ritrae insieme ad Elodie - classificatasi ottava tra i Big - e Lele, altro concorrente di Amici che ha partecipato alla kermesse di Carlo Conti (e Maria De Filippi) nella categoria delle Nuove Proposte, e ha trionfato portando in scena il pezzo dal titolo “Ora mai”. Facce sorridenti e soddisfatte, Lele e Elodie hanno riabbracciato la cantante salentina, che non si è tirata indietro dal dedicargli delle parole molto dolci: “Mi siete mancati piccinni #belloaverviacasa @elodiedipatrizi @lelegraph”, si legge infatti sulla piattaforma. I followers sono immediatamente impazziti, a molti sono brillati gli occhi e hanno aggiunto: “che belli tutti insieme”. Clicca qui per vedere il post di Emma Marrone con Elodie e Lele direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

