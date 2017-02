Fedez / Dura polemica con Repubblica: "Non ho mai fatto piangere nessun bambino" (oggi, 14 febbraio 2017)

FEDEZ, DURA POLEMICA CON REPUBBLICA: "MAI FATTO PIANGERE BAMBINI" (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Dura polemica tra Fedez e il quotidiano online La Repubblica, che ha pubblicato la lettera di una nonna che denunciava il fatto che Fedez aveva rifiutato di firmare il diario a suo nipote durante uno degli eventi promossi dal rapper in cui lui firma le copie di Comunisti col Rolez ai fan. La lettera della nonna è stata pubblicata sulla rubrica tenuta da Concita De Gregorio e ha suscitato molta indignazione: "Dopo 2 ore e più di coda un bambino di 10 anni ha presentato il suo diario affinché Fedez gli facesse un autografo (tra l'altro il giorno dopo i compagni lo aspettavano col trofeo...) e l'ignobile Fedez (sono un po' dura ma ho ancora il cuore stretto) gli ha detto che non gli avrebbe fatto l'autografo perché lui firmava solo i cd acquistati!". Immediata la risposta di Fedez, che ha accusato La Repubblica di diffondere falsità e voler solo prendere qualche click, dicendo che lui i foglietti volanti li firma e che comunque non sarebbe stato possibile un fatto del genere perché durante la coda c'è un filtro che non fa entrare chi non sia munito di Cd.

FEDEZ, DURA POLEMICA CON REPUBBLICA: "MAI FATTO PIANGERE BAMBINI". IL QUOTIDIANO RISPONDE (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - A questo video molto duro di Fedez rivolto a Concita De Gregorio e al quotidiano La Repubblica, ha risposto proprio quest'ultimo, con un commento facebook ben visibile a tutti quanti: "Tutte le lettere pubblicate dalla rubrica di Repubblica “Invece Concita” sono autentiche. I mittenti delle mail vengono contattati personalmente per verifica dell’identità e della realtà dei fatti che raccontano. Così è accaduto nel caso delle lettere riferite al firmacopie di Fedez, arrivate molto numerose. Ne abbiamo pubblicate tre. Per offrire a Fedez diritto di replica l’artista è stato sentito dalla giornalista, attraverso la mediazione del suo ufficio stampa. La sua risposta è stata riportata fedelmente nella rubrica del giorno successivo. Il tema delle notizie false e delle mancata verifica delle fonti è talmente serio, crediamo, da meritare da parte di tutti uno sforzo che eviti le generalizzazioni e la diffamazione". Di diverso tenore la risposta di Fedez: "Forse non è chiaro un punto. Io non metto in discussione l'autenticità della lettera. Ne metto in discussione la veridicità del contenuto. Non c'è nulla a supporto di quella tesi. Non una sola prova in grado di testimoniare che i fatti riportati siano veri. Se per voi verificare significa soltanto controllare l'identità delle persone e farsi ripetere al telefono la versione riportata nella lettera, abbiamo un problema con il concetto di verifica. E anche con quello dell'attendibilità delle fonti", ha replicato Fedez. Come proseguirà la vicenda?

