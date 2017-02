JUSTIN BIEBER / News: San Valentino con Selena Gomez? Spuntano nuove foto (Oggi, 14 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE E SELENA GOMEZ DI NUOVO INSIEME? LE FOTO – Oggi, 14 febbraio, giorno di San Valentino dedicato a tutti gli innamorati, i fans di Justin Bieber e Selena Gomez potrebbero ricevere una piacevole sorpresa. L’ex stellina della Disney, infatti, è stata beccata mentre lasciava la casa del suo ex fidanzato. Con un maglioncino giallo, scarpe da ginnastica e un cappello nero, Selena Gomez dà le spalle alla fotocamere ma non ci sono dubbi che sia lei. Le foto hanno subito fatto il giro del web anche se naturalmente non si può parlare ancora di un ritorno di fiamma. Non ci sono, infatti, prove che documenterebbero il riavvicinamento tra Selena e Justin ma lo scatto della Gomez all’esterno della casa della popstar canadese ha subito fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fans. Justin e Selena, dunque, avrebbero deciso di concedersi una nuova possibilità? Ufficialmente, la Gomez farebbe ancora coppia fissa con The Weeknd ma il suo legame con Justin Bieber non è mai stato messo in discussione. Quello che ha unito Justin e Selena, nonostante la giovane età, è stato sicuramente un grande amore. Dopo aver trascorso tanto tempo lontani, i due avranno deciso di riprovarci? Cliccate qui per vedere la foto.

