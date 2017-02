Emma Marrone / Con chi ha passato San Valentino? Il "litigio" con Elodie Di Patrizi (oggi, 15 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, COME HA PASSATO SAN VALENTINO? (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Emma Marrone non ha nessun fidanzato - almeno ufficialmente - ma di certo questo non vuol dire che non abbia un grande amore nella vita. Quest'ultimo c'è, ed è nientemeno che il suo cagnolino, al quale vuole un bene dell'anima. "Ricordatevi sempre che io vi voglio bene. Un bene che va oltre la pelle...", ha poi scritto Emma Marrone, facendo così un augurio speciale a tutti i suoi fan che in questi anni l'hanno seguita con amore e costanza in ogni occasione. "Ti vogliamo bene e non potrebbe essere altrimenti, sei un raggio di sole e sapremo aspettarti!!", le scrivono sul suo account Instagram i fan. Emma Marrone ha infatti deciso di prendersi una piccola pausa dal mondo dello spettacolo e dedicarsi un po' a se stessa e agli effetti. Emma Marrone aveva detto in un'intervista che le sarebbe piaciuto provare anche a coltivare altre passioni, come quella della recitazione. Vedremo un po' cosa ne verrà fuori.

EMMA MARRONE, COME HA PASSATO SAN VALENTINO? IL LITIGIO CON ELODIE (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Intanto Emma Marrone ha avuto una simpatica discussione con la sua migliore amica Elodie Di Patrizi, colpevole di aver rubato una stampella dall'hotel Royal in cui alloggiava per il festival di Sanremo 2017. In un simpatico video su Instagram Stories, Emma Marrone la sgrida bonariamente dicendole che deve chiedere scusa, cosa che la ragazza poi ovviamente fa. Emma ed Elodie sono molto amiche: le due cantanti si sono conosciute ad Amici lo scorso anno quando Elodie era ancora una concorrente del talent di Maria De Filippi, e da allora non si sono più lasciate. La loro amicizia diventa poi ogni giorno più forte, tanto che le due ragazze adesso dovrebbero andare a vivere insieme. Emma Marrone ha anche aiutato Elodie a scrivere il testo della sua canzone per Sanremo, e la collaborazione tra le due potrebbe continuare ancora per molto tempo, anche se i fan si chiedono: a quando un duetto insieme?

