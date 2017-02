FEDEZ, NEWS: IL BALLETTO DI S.VALENTINO VESTITO DA CUORE DEL RAPPER, VIDEO (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Fedez non si è certo dimenticato della sua Chiara Ferragni nel giorno di S.Valentino: il rapper, dopo la pubblicazione di "Comunisti col Rolez" e dopo aver concluso l'Instore Tour del disco al fianco del collega J.Ax, è volato a New York per trascorrere qualche giorno con la fashion blogger, impegnata con il lavoro proprio oltreoceano (come una lezione ad Harvard, per esempio). Giorni e attimi che hanno visto al centro anche la festa degli Innamorati del 14 febbraio: Fedez non si è fatto cogliere impreparato, e ha organizzato una sorpresa davvero simpatica sia per la Ferragni che per tutti i suoi followers. La fidanzata di Fedez, infatti, ha pubblicato su Instagram un video in cui il rapper - con indosso un abito rosso fuoco a forma di cuore e morbidissimo - balla in bagno, sfoggiando anche delle calzine verdi e un sorriso smagliante. La canzone di sottofondo è la celebre "All you need is love" dei Beatles, e il risultato è avvero esilarante. In breve tempo, infatti, il video in questione ha raggiunto e superato 1 milione e mezzo di visualizzazioni: Fedez e Chiara Ferragni, in ogni caso, hanno trovato anche alcune occasioni più romantiche per festeggiare S.Valentino, come mostrano altre immagini condivise proprio dalla fashion blogger e dal rapper stesso su Instagram. Clicca qui per vedere il video con Fedez che balla direttamente dalla pagina Instagram di Chiara Ferragni.

© Riproduzione Riservata.