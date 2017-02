ONE DIRECTION/ News: Niall Horan, dal biondo al castano, il cantante sorprende tutti alla festa dedicata ai Grammy (oggi, 15 febbraio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: NIALL HORAN, DAL BIONDO AL CASTANO, IL CANTANTE SORPRENDE TUTTI ALLA FESTA DEDICATA AI GRAMMY - Niall Horan, voce indimenticabile degli One Direction, ha sorpreso tutto il suo pubblico alla manifestazione che precede i Grammy sfoggiando un look particolarmente insolito. La star del pop, infatti, dopo anni di biondo ha deciso di ritornare al castano, sfoggiando con orgoglio, secondo quanto riportato dal Mirror, il suo colore naturale. A completare il tutto un outfit particolarmente casual, composto da mocassini di colore grigio, un jeans e una camicia, una scelta che, secondo i bene informati, nascerebbe dalla volontà di Horan di distaccarsi dal passato e apparire agli occhi del suo pubblico un po' più adulto. Ma quando tutti i presenti si sono resi conto che ad accompagnare l'ex componente degli One Direction c'erano due bellissime ragazze brune, tutte le attenzioni si sono spostate su di loro. La domanda che tutti si chiedono, dopo l'apparizione di sabato scorso, è la seguente: Nial Horan è fidanzato? La risposta potrebbe non essere così scontata. La star della musica, infatti, in questo momento è particolarmente impegnata con il suo nuovo album da solista, e secondo fonti ben accreditate in questo momento preferisce restare single. In passato, l'ex componente degli One direction ha avuto un flirt con la cantante Ellie Goulding, che qualche tempo dopo ha confermato di essere uscita con lui. Successivamente il gossip lo ha ricollegato a Jessica Serfaty, oggi considerata a tutti gli effetti una sua fiamma del passato.

