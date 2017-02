SANTANA vs BEYONCE / “Non è una vera cantante”, il musicista attacca e spiega perché Adele meritava il Grammy più di lei (oggi, 15 febbraio 2017)

SANTANA vs BEYONCÉ: “NON È UNA VERA CANTANTE”, IL MUSICISTA ATTACCA E SPIEGA PERCHÈ ADELE MERITAVA IL GRAMMY PIÙ DI LEI - Nella notte dei Grammy Awards 2017 Adele ha conquistato ben cinque premi tra cui quello per l’Album dell’anno, battendo Beyoncé, a cui ha poi dedicato il premio spiegando perché lei lo avrebbe invece dato a quella che è “l’artista della sua vita”. Carlos Santana non sembra però essere d’accordo con la posizione di Adele ha riguardo e lo ha detto chiaro e tondo parlando con l’Australian Associated Press: “Penso che Adele abbia vinto perché sa cantare. Con tutto il rispetto per Beyoncé, lei è davvero bellissima e sembra più una modella. Non è una cantante, con tutto il rispetto”. Parole dure quelle del musicasta messicano-americano, secondo il quale Beyoncé usa la teatralità per mascherare la sua voce: “Adele sa cantare. Non si deve portare i ballerini sul palco, può semplicemente starsene lì e cantare ed è così che ha fatto. Ha cantato ed è per questo che ha vinto”.

SANTANA vs BEYONCÉ: “NON È UNA VERA CANTANTE”. REGINA DELLE NOMINATION E DELLE PERFORMANCE, NON È ABBASTANZA? - Proprio le grandi performance di Beyoncé sono per una delle ragioni per cui il pubblico la ama tanto e la sua esibizione di “Drunk in love” è stata sicuramente una di quelle che ha reso memorabile l’ultima notte dei Grammy Awards. Inoltre Beyoncé è salita sul palco incinta di due gemelli e il show non è stato certo meno spettacolare del solito. Va inoltre ricordato che Beyoncé è la donna che ha ricevuto più nomination nella storia dei Grammys (ne ha collezionate ben 62) anche se non ha mai vinto nella categoria Album dell’anno. Parlando con i giornalisti perfino l’amica Adele si era posta la domanda che viene naturale farsi: “Che diavolo deve fare Beyoncé per vincere il Grammy per l’Album dell’anno?”. Bisogna inoltre sottolineare come il suo ultimo album Lemonade sia stato quasi un movimento, un evento culturale capace di fermare il mondo anche solo per un momento.

© Riproduzione Riservata.