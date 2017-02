THE WEEKND vs JUSTIN BIEBER/ Il nuovo fidanzato di Selena Gomez ironizza sulle misure del cantante in una canzone (oggi, 15 febbraio 2017)

THE WEEKND vs JUSTIN BIEBER: IL NUOVO FIDANZATO DI SELENA GOMEZ IRONIZZA SULLE MISURE DEL CANTANTE IN UNA CANZONE - Continua la guerra a distanza tra Justin Bieber e The Weeknd. Questa volta ad attaccare è il rapper di Toronto, che ha voluto colpire la mascolinità dell’ex fidanzato della sua Selena Gomez insinuando che l’idolo delle ragazzine di mezzo mondo sia meno dotato di lui nelle parti basse. In una sua nuova canzone, “Some way”, ha infatti inserito un verso che sembra proprio riferirsi a Bieber: “Penso che la tua ragazza, penso che la tua ragazza si siam innamorata di me. Dice che con il mio c**** e con il mio gioco di lingua potrò curarla”. Il verso di The Weeknd parrebbe proprio mirato a colpire Bieber e potrebbe essere l’ennesimo capitolo di questa faida a distanza. Anche Bieber non c’era andato giù leggero e quando un paparazzo gli aveva chiesto se riuscisse ad ascoltare le canzoni di The Weeknd, Justin aveva risposto ridendo: “No amico, non posso proprio”. Clicca qui per vedere il video di TMZ.

THE WEEKEND vs JUSTIN BIEBER: GLI ALTRI CAPITOLI DELLA GUERRA TRA I DUE - Non si sa se Justin Bieber e The Weeknd si stessero antipatici anche prima che quest’ultimo si mettesse con l’ex fidanzata del primo, Selena Gomez, ma di sicuro negli ultimi tempi i due artisti canadesi non fanno altro che mandarsi frecciatine indirettamente. Negli ultimi giorno ha fatto scalpore una diretta su Instagram in cui Bieber rideva con un suo amico del fatto che la sua canzone preferita del momento fosse quella di The Weeknd. Inoltre non è passata inosservata l’assenza di Bieber alla serata dei Grammy Awards 2017 e una delle teorie più accreditate è che il cantante abbia evitato di presenziare all’evento proprio per non incrociare la coppia. Justin Bieber è sempre circondato da bellissime donne e ha avuto flirt con alcune delle modelle più in vista del momento ma sembra proprio non riuscire a dimenticare Selena Gomez, la sua fidanzata storica. Come risponderà all’ultimo sgarbo di The Weeknd?

© Riproduzione Riservata.