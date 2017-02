ALESSANDRA AMOROSO / News, la sorpresa del fidanzato e il ritorno da Maria De Filippi (Oggi, 16 febbraio 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA SORPRESA DI STEFANO SETTEPANI E IL RITORNO DA MARIA DE FILIPPI – Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. La cantante salentina infatti, sprizza gioia da tutti i pori dopo la sorpresa ricevuta dal fidanzato. Dopo aver dedicato un pensiero alle persone più sfortunate, Alessandra Amoroso si è concessa una serata romantica con Stefano Settepani condividendo la sua gioia con i fans. “Le piccole cose, quelle semplici, fatte con amore colpiscono sempre e sono poi le migliori”, ha scritto la cantante su Instagram pubblicando una foto di una romantica cena tra le mura di casa con uno splendido bouquet di rose rosse sullo sfondo. L’autore di Amici ha così sorprese piacevolmente la sua fidanzata che, sempre più innamorata, spera di realizzare con lui il sogno di sposarsi e di diventare mamma. Nel frattempo, però, per Alessandra Amoroso è tempo di tornare tra le braccia della sua mamma televisiva. La cantante salentina, infatti, sarà una degli ospiti della puntata di C’è posta per te di sabato 18 febbraio. Alessandra, però, per l’occasione, indosserà gli inediti panni della postina. Sarà lei, infatti, a recapitare la posta ai destinatari del messaggio. I fans non vedono l’ora di vederla con la divisa di C’è posta per te, sicuri che sarà solare e simpatica come sempre.

