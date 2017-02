CONCERTO STING/ Nuova data in Italia, Mantova il 18 luglio: The Last Bandoleros e Joe Sumner le special guest

CONCERTO STING: NUOVA DATA A MANTOVA IL 18 LUGLIO (OGGI 16 FEBBRAIO 2017) - Sting toccherà anche l'Italia con il suo tour, '57th & 9th World Tour', che vedrà due special guest The Last Bandoleros e Joe Sumner. Il 25 luglio Sting sarà a Cividale del Friuli, mentre il 18 a Mantova, oltre alla data a Milano al Fabrique il 23 marzo, concerto ormai sold-out. Il tour di Sting è partito la scorsa settimana da Vancouver e farà tappa in ventiquattro città del Nord America per poi approdare in Europa il prossimo 21 marzo. La prima tappa italiana sarà a Milano, nella prima parte del tour, poi potrà tornare in estate. Sting sarà accompagnato da una band composta da tre elementi che comprenderà il suo chitarrista di sempre Dominic Miller, Josh Freese alla batteria e Ruful Miller alla chitarra. I biglietti per le due date estive di Cividale del Friuli e Mantova saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 12 di venerdì 17 febbraio, si prevede ancora una volta il sold out come la tappa di Milano.

CONCERTO STING: NUOVA DATA A MANTOVA IL 18 LUGLIO (OGGI 16 FEBBRAIO 2017) - Buone notizie per i fans italiani di Sting, con il cantante che ha aggiunto due nuove tappe estive a Cividale del Friuli e a Mantova il prossimo 25 e 18 luglio 2017. Durante il suo 57th & 9th Tour Sting canterà i suoi più grandi successi, anche estratti dall'ultimo album che prende il nome proprio dal suo Tour. I biglietti per le tappe italiane saranno disponibili da domani su Ticketone, a partire dalle ore 12, sono inoltre state aggiunte date in America Centrale e America del Sud, Singapore, Honk Kong, Tokyo e Osaka e verranno aggiunte anche altre date estive visto che Sting di solito partecipa a diversi festival. Il nuovo disco contiene dieci brani come 'I Can’t stop Thinking About You' oppure 'Petrol Head' fino alla famosa '50,000'. L'album è stato prodotto da Martin Kierszenbaum e registrato in poche settimane da Sting che ha cominciato il nuovo tour già la scorsa settimana da Vancouver.

