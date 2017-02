FEDEZ REGALA A CHIARA FERRAGNI LO STESSO ANELLO DI GIULIA VALENTINA (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Sembra essere di nuovo nei guai Fedez, e stavolta non per una polemica con il quotidiano La Repubblica o con Gue Pequeno e Marracash, ma per un regalo fatto a Chiara Ferragni. Eh sì, perché il rapper di Comunisti col rolex avrebbe regalato alla sua fidanzata un bellissimo anello Trilogy con incastonati tre diamanti. Qual è il problema, penserete voi, la tracotanza del brillocco? No, in realtà sarebbe la banalità perché l'anello al dito di Chiara Ferragni è praticamente uguale a quello che il rapper ha regalato qualche anno fa alla sua ex fidanzata Giulia Valentina. L'unica differenza? I diamanti dell'anello di Chiara Ferragni sono più grandi di quello di Giulia Valentina. Il video è stato pubblicato dalla coppia su Instagram Stories e non è sfuggito ai fan, che hanno fatto subito notare la mancanza di fantasia a Fedez. Che non ha ancora replicato. Cosa ne penserà Chiara Ferragni di questa caduta di stile?

FEDEZ REGALA A CHIARA FERRAGNI LO STESSO ANELLO DI GIULIA VALENTINA. LA STORIA (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - La storia tra Fedez e Giulia Valentina aveva riscosso molto consenso tra i fan del rapper, tanto che quando si sono lasciati sono stati in molti a esprimerle solidarietà sui social network. I due non hanno mai voluto parlare troppo della fine della loro relazione ma, quando si sono iniziate a spargere le voci di una presunta rivalità tra Giulia Valentina e Chiara Ferragni, la ragazza ha deciso di prendere parola. Giulia Valentina ha detto di stimare da sempre la fashion blogger e che tra loro due non c'è assolutamente nessun problema di natura personale. Anche se, aveva ribadito, preferiva non incontrare Fedez nell'immediato, forse perché ancora le bruciava la fine della loro relazione. Cosa penserà adesso che al dito di Chiara Ferragni brilla un anello come quello che Fedez le aveva regalato quando erano fidanzati? Magari non dirà niente, ma certo è una notizia che non fa piacere.

