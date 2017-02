JUSTIN BIEBER / News, triste e single sui social: il grido d’aiuto del cantante canadese (Oggi, 16 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE CANADESE TRISTE E SINGLE SUI SOCIAL – Geloso della storia d’amore di Selena Gomez e di The Weeknd contro cui ha lanciato nuove frecciatine, Justin Bieber si lecca le ferite causate dalle sbagliate scelte sentimentali. Dopo aver vissuto il vero amore accanto a Selena Gomez, la popstar canadese, dopo la rottura dall’ex stellina della Disney, non ha più trovato pace in amore. Accanto ai successi professionali, infatti, Bieber ha raccolto solo flirt senza futuro che non gli hanno regalato le emozioni provate con Selena Gomez. Alla continua ricerca del vero amore, Justin Bieber ha lanciato un appello a tutte le sue fans. In occasione del giorno di San Valentino, infatti, la popstar ha pubblicato su Instagram Stories una serie di video in cui mostrava la sua faccia triste e sconsolata. Justin, infatti, ha trascorso il giorno degli innamorati da solo e sembra che la cosa non lo abbia entusiasmato molto. “Tutto quello che volevo è qualcuno per San Valentino, ora non ho nessuno per San Valentino”, ha dichiarato Bieber. All’appello di Justin hanno risposto in massa le fans da tutto il mondo, disposte a fare qualsiasi cosa per trascorrere anche pochi momenti con lui. L’anima gemella di Justin Bieber si troverà tra i suoi milioni di fans?

