Linkin Park / Video: "Heavy", con Kiiara: ecco il video del singolo (oggi, 16 febbraio 2017)

LINKIN PARK, VIDEO: "HEAVY" CON KIIARA. IL TEASER DEL SINGOLO (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - I Linkin Park hanno sfoggiato un'anteprima della loro ultima fatica, presentando il primo video del loro nuovo disco One More Light, "Heavy", in collaborazione con la cantante Kiiara. La band è al settimo album, e sono vent'anni che rimane sulla cresta dell'onda: il tempo passa ma i Linkin Park restano, fedeli al mondo della musica come non mai. Dalle prime note di Heavy capiamo già come il gruppo abbia provato a rinnovarsi con questa nuova canzone: i tempi sono cambiati, e così anche il gusto del pubblico. I Linkin Park sembrano aver un po' abbandonato le sonorità più rock per darsi a un ritmo più pop, che sappia strizzare l'occhio non solo ai suoi vecchi fan, ma anche alle nuove generazioni che ascoltano Ed Sheeran e Taylor Swift. Il singolo completo dei Linkin Park e di Kiiara è stato presentato oggi: siete sintonizzati per l'evento della settimana? Clicca qui per vedere il video.

LINKIN PARK, VIDEO: "HEAVY" CON KIIARA. IL TEASER DEL SINGOLO. IL SUCCESSO DI HYBRID THEORY (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - I Linkin Park sono un gruppo formatosi a Los Angeles nel 1996: nel corso degli anni hanno riscosso un successo senza precedenti, tanto che sono una delle rock band più famose del mondo. Hanno vinto moltissimi premi nel corso della loro carriera, tra cui due Grammy. Nel 2003 Mtv ha detto che sono il sesto gruppo più bravo di sempre, mentre l'album di debutto Hybrid Theory ha vinto il disco di diamante con 30 milioni di copie vendute nel mondo. "Abbiamo suonato quei pezzi fino all’esaurimento. Non tanto tempo dopo suonammo al Download Festival. Ci è stato chiesto di suonare Hybrid Theory dall’inizio alla fine. La folla perse la testa. Da qual momento ovunque andavamo la gente ci diceva frasi come: “quel disco ha cambiato la mia vita” o “la vostra musica è la ragione per la quale mi sono avvicinato alla musica, la ragione per cui ho iniziato a suonare la chitarra”. Era bello sapere di aver creato qualcosa di così importante", avevano detto i Linkin Park in un'intervista.

© Riproduzione Riservata.